JAMES CAMERON
Slavni redatelj: Spoj umjetne inteligencije i oružja dovest će do scenarija iz Terminatora
Ljudi se suočavaju s tri egzistencijalne prijetnje - superinteligencijom, nuklearnim oružjem i klimatskom krizom - kazao je redatelj blockbustera najavljujući novi projekt o Hirošimi.
Redatelj James Cameron upozorio je da bi uporaba umjetne inteligencije u globalnoj utrci u naoružanju mogla dovesti do distopije kakvu prikazuje njegov filmski serijal "Terminator".
Govoreći za Rolling Stone povodom objave knjige "Ghosts of Hiroshima", prikaza prvog nuklearnog bombardiranja autora bestselera Charlesa Pellegrina koji Cameron planira adaptirati za veliko platno, autor triju od četiri najkomercijalnije filmske uspješnice svih vremena ("Titanic" i prva dva filma iz serijala "Avatar") rekao je da ga, iako se profesionalno oslanja na AI, i dalje brine što bi se moglo dogoditi ako se ona upotrijebi s nihilističkom namjerom, piše Guardian.
"Možda ćemo biti pametni pa zadržati čovjeka"
"Mislim da i dalje postoji opasnost od apokalipse u stilu Terminatora kad se umjetna inteligencija spoji s oružanim sustavima, pa i s nuklearnim oružanim sustavima, sustavima nuklearne obrane, protunapada, svim tim stvarima", rekao je Cameron.
"Jer se na bojištu sve događa brzo, prilike za donošenje odluka su toliko kratke da bi za to bila potrebna superinteligencija, a možda ćemo biti pametni pa zadržati čovjeka u tom procesu.
Ali ljudi su skloni griješiti, i već se dogodilo mnogo pogrešaka koje su nas dovele na rub međunarodnih incidenata koji su mogli završiti nuklearnim ratom. Tako da ne znam."
Dodao je: "Imam osjećaj da smo na toj prijelomnoj točki ljudskog razvoja gdje se suočavamo s tri egzistencijalne prijetnje: klimom i općim uništenjem prirodnog svijeta, nuklearnim oružjem i superinteligencijom. Sve se one nekako manifestiraju i dosežu vrhunac u isto vrijeme. Možda je superinteligencija odgovor."
"Moraš biti čovjek da bi napisao scenarij"
Cameronov originalni film "Terminator" iz 1984., s Arnoldom Schwarzeneggerom u glavnoj ulozi, smješten je u svijet kojim upravlja obrambena mreža pod umjetnom inteligencijom nazvana Skynet.
Cameronovi filmovi, osobito "Avatar", uvelike se u produkciji oslanjaju na umjetnu inteligenciju, a redatelj je bio optimističan u vezi s time kako tehnologija može pomoći u smanjenju troškova proizvodnje. U rujnu prošle godine pridružio se upravnom odboru tvrtke Stability AI, a početkom ove godine rekao je da budućnost snimanja blockbustera ovisi o mogućnosti da se "trošak vizualnih efekata prepolovi".
Pojasnio je da se nada da će do tog smanjenja troškova doći ne otpuštanjem ljudi, nego ubrzanjem procesa.
Cameron je, međutim, izrazio i skepsu prema sposobnosti AI-ja da zamijeni scenariste.
Godine 2023. rekao je: "Osobno ne vjerujem da će jedan neutjelovljeni um koji samo izbacuje ono što su drugi utjelovljeni umovi već rekli - o životu koji su proživjeli, o ljubavi, o lažima, o strahu, o smrtnosti - i sve to spoji u salatu od riječi i zatim izbljuje... ne vjerujem da će to ikada moći proizvesti nešto što će dirnuti publiku. Moraš biti čovjek da bi to napisao."
