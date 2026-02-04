"koalicija digitalno voljnih"
Musk se obrušio na europskog čelnika: "Tiranin i totalitarni fašist!"
Pedro Sánchez poručio je da je potrebna hitna akcija kako bi se djeca zaštitila od „digitalnog Divljeg zapada“, što je izazvalo bijes vlasnika platforme X.
Španjolska je predložila zabranu korištenja društvenih mreža za tinejdžere, dok se stavovi u Europi prema toj tehnologiji zaoštravaju, što je dovelo i do osobnih uvreda upućenih premijeru od strane Elona Muska, prenosi The Guardian.
Vlada priprema niz mjera, uključujući zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, rekao je premijer Pedro Sánchez, obećavši da će zaštititi djecu od „digitalnog Divljeg zapada“ i pozvati tehnološke kompanije na odgovornost za sadržaj koji potiče mržnju i nanosi štetu.
Sánchez je u utorak rekao da je hitno djelovanje nužno jer su društvene mreže „propala država u kojoj se zakoni ignoriraju, a zločini toleriraju“.
Također je kritizirao Muska zbog korištenja platforme X za „pojačavanje dezinformacija“ u vezi s odlukom njegove administracije donesene prošlog tjedna o regularizaciji statusa 500.000 nedokumentiranih radnika i tražitelja azila, podsjetivši pritom da je i sam Musk migrant.
Musk je na X-u odgovorio: „Prljavi Sánchez je tiranin i izdajnik španjolskog naroda.“ Otprilike sat i pol kasnije dodatno je pojačao kritiku, objavivši: „Sánchez je pravi fašistički totalitarist.“
Predstavnici Googlea (u vlasništvu Alphabeta), TikToka, Snapchata i Mete nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar o predloženim mjerama u Španjolskoj.
Grčka je također blizu objave slične zabrane za djecu mlađu od 15 godina, rekao je visoki izvor iz vlade.
Španjolska i Grčka mogle bi se pridružiti zemljama poput Britanije i Francuske koje razmatraju stroži pristup društvenim mrežama, nakon što je Australija u prosincu postala prva zemlja koja je zabranila pristup tim platformama djeci mlađoj od 16 godina.
Vlade i regulatori diljem svijeta proučavaju utjecaj vremena koje djeca provode pred ekranima na njihov razvoj i mentalno zdravlje.
„Naša su djeca izložena prostoru kojim nikada nisu bila namijenjena samostalno se kretati… To više nećemo prihvaćati“, rekao je Sánchez na Svjetskom summitu vlada u Dubaiju. „Zaštitit ćemo ih od digitalnog Divljeg zapada.“
Španjolska se pridružuje još pet europskih zemalja koje je nazvao „koalicijom digitalno voljnih“ s ciljem koordinacije i provedbe prekogranične regulacije, rekao je Sánchez, ne navodeći imena zemalja, koje bi trebale održati svoj prvi sastanak u nadolazećim danima. „Znamo da je ovo bitka koja daleko nadilazi granice bilo koje države“, rekao je. Njegov ured nije odgovorio na zahtjev za dodatnim pojašnjenjem.
Zakon kojim bi se djeci mlađoj od 15 godina zabranilo korištenje društvenih mreža prolazi parlamentarnu proceduru u Francuskoj. Britanija također razmatra slične mjere.
Predložena regulacija u Španjolskoj dala bi roditeljima jasnu podršku u postavljanju ograničenja i smanjila bi društveni pritisak na djecu koja se boje da će nešto propustiti, rekla je Diana Diaz, ravnateljica zaklade ANAR za djecu i adolescente u riziku.
Nedavna eksplozija sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, kao i javni bijes zbog izvješća da je Muskov AI chatbot Grok generirao seksualne slike bez pristanka, uključujući i one maloljetnika, dodatno su potaknuli raspravu o rizicima takvog internetskog sadržaja.
No, ne postoji jednoglasan stav da društvene mreže štete adolescentima, rekao je Jose Cesar Perales, profesor eksperimentalne psihologije na Sveučilištu u Granadi.
Sánchez je rekao da će tužitelji istražiti moguće pravne povrede povezane s Grokom, kao i s TikTokom i Instagramom, koji su dio Mete.
Predložena zabrana bila bi uvedena kao dio izmjena postojećeg zakona o digitalnoj zaštiti maloljetnika o kojem se raspravlja u parlamentu, rekao je glasnogovornik vlade.
Oko 82 % ljudi u Španjolskoj smatra da bi djeci mlađoj od 14 godina trebalo zabraniti društvene mreže, prema istraživanju Ipsosa o obrazovanju objavljenom u kolovozu prošle godine. To je porast u odnosu na 73 % u 2024. godini.
