Neće svaki iPhone moći pokrenuti novi iOS 26: Evo koji telefoni odlaze u prošlost
Apple je najavio novu verziju svog operativnog sustava za najnovije modele telefona iPhone 18, ali iOS 26 bit će dostupan i za starije uređaje – no ne za sve.
Novi update je zamjena za iOS 18, a razlog je nova konvencija imenovanja – brojevi operativnog sustava sada odgovaraju godini nakon izlaska sustava. Budući da Apple svoje iOS verzije uglavnom objavljuje u drugoj polovici godine, ova će verzija najviše biti u upotrebi tijekom 2026.
I dok Apple promovira novu opciju "liquid glass“ i druge inovacije, tri starija modela iPhonea odlaze u povijest. To ne znači da će prestati raditi, ali bez novih ažuriranja i podrške osjetit će pad u performansama i sigurnosti, piše nova.rs.
Ovi iPhone modeli neće biti kompatibilni s iOS-om 26
iPhone XR
Predstavljen 2018. godine kao povoljnija varijanta iPhonea, XR je dugo bio „na udaru“. Serija X iz 2017. prestala se ažurirati već nakon iOS-a 16, pa je bilo samo pitanje vremena. Bio je najprodavaniji telefon 2018. godine, a do 2020. prodano je čak 77,4 milijuna primjeraka, što znači da ga mnogi i dalje koriste.
iPhone XS
XS je lansiran iste godine, 2018., kao dio skuplje serije. Iako je tada bio vrhunski uređaj, hardver više ne može podržati najnovije verzije sustava. Ipak, ovaj je model dobio čak sedam godina ažuriranja, jedno od najdužih trajanja podrške za iPhone.
iPhone XS Max
Najveća verzija XS serije, XS Max, također odlazi u „mirovinu“. Iako je imao dug životni vijek od sedam godina, uskoro će zastariti. Telefon će i dalje raditi, ali će ga biti sve teže popravljati, a nedostatak ažuriranja znači i manju sigurnost.
Koji su modeli već zastarjeli?
Ako ste se nadali da će vaš stari iPhone dobiti novu priliku – nažalost, to se neće dogoditi. XR, XS i XS Max sada se pridružuju listi zastarjelih, a svi modeli stariji od 2018. ondje su već odavno.
Drugim riječima, ako je vaš iPhone izašao prije 2019. godine, neće moći koristiti iOS 26.
S druge strane, uređaji od iPhonea 11 i druge generacije iPhone SE pa nadalje i dalje su podržani i moći će pokretati novu verziju sustava.
