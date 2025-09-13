Neće svaki iPhone moći pokrenuti novi iOS 26: Evo koji telefoni odlaze u prošlost

iPhone XR

Predstavljen 2018. godine kao povoljnija varijanta iPhonea, XR je dugo bio „na udaru“. Serija X iz 2017. prestala se ažurirati već nakon iOS-a 16, pa je bilo samo pitanje vremena. Bio je najprodavaniji telefon 2018. godine, a do 2020. prodano je čak 77,4 milijuna primjeraka, što znači da ga mnogi i dalje koriste.