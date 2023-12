Novo upozorenje! Prevaranti sada koriste i bankomate za krađu novca, evo o čemu je riječ

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Za još nekoliko godina dolarske novčanice bit će stvar prošlosti, navodi Pew Research Center, koji kaže da sve više Amerikanaca prelazi na "bezgotovinski" način života.

Studija iz 2022. koju je proveo think tank sa sjedištem u Washingtonu, D.C., otkrila je da otprilike 41 posto Amerikanaca ne koristi gotovinu za tipične tjedne kupnje.

Čak 54 posto sudionika mlađih od 50 godina reklo je da se uopće ne brinu oko toga da sa sobom nose gotovinu, prenosi Best Life. Nije to trend vezan samo uz SAD, sve više to primjećujemo i kod nas.

Debitne i kreditne kartice jako su popularne i to s dobrim razlogom – lakše su za novčanik i čine plaćanje lakšim i bržim. Međutim, korištenje debitnih i kreditnih kartica također može imati i manu. Osim mogućnosti prekomjernog trošenja, postoji i opasnost od “preuzimanja kartice”. Ovaj zločin, koji je u stalnom porastu, uključuje prevarante koji se petljaju u kioske za naplatu i blagajne kako bi ukrali osobne podatke izravno s vaše kartice.

Policijski službenici u SAD-u sada upozoravaju civile na mjesta na kojima treba biti posebno oprezan, uključujući benzinske pumpe i bankomate. Prevaranti na takvim lokacijama sve češće koriste tzv. skimere, odnosno čitače kartica koji kradu osobne podatke s kartice i snima PIN.

“Kriminalci su sada smislili načine kako instalirati skimere kreditnih kartica unutar pumpi benzinskih postaja i bankomata, čineći ih gotovo neprimjetnim za javnost”, rekla je policija Aurore za NBC.

Policija kaže da možete uočiti skimer kartice ako provjerite vrh čitača kartice ili tipkovnicu. Ako izgleda labavo ili ima ogrebotine ili “ispupčenja”, možda ima pričvršćen skimmer, a u tom slučaju ne biste trebali umetnuti karticu. Nažalost, i kriminalci su postali pametniji, pa policija predlaže alternativne načine zaštite.

Plaćanje gotovinom, pogotovo za manje kupnje, ponekad je najbolja i najsigurnija opcija, kažu. Ako ćete plaćati karticom, policija savjetuje korištenje kreditne kartice umjesto debitne kartice, jer je lažna terećenja lakše pratiti kod kreditne tvrtke nego kod vaše banke.

Policija također predlaže da svoje kartice povežete s Apple Payom ili Google Payom kako biste mogli koristiti beskontaktni način plaćanja i u potpunosti izbjeći čitače kartica. Ako često koristite debitnu karticu, policija kaže da biste trebali održavati nisko stanje na tekućem računu kako lopovi ne bi mogli ukrasti velike količine novca odjednom.

U nekim slučajevima lopovi priključuju i kamere za snimanje PIN brojeva. Dakle, sljedeći put kad budete išli unositi svoj PIN, policija savjetuje da koristite i ruku kao štit kako vaš PIN ne bi snimila skrivena kamera.

