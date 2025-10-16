Pao popularni online sustav plaćanja, korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme

Problemi nisu ograničeni samo na Njemačku – korisnici iz cijelog svijeta putem društvenih mreža javljaju da PayPal ne radi. Na platformi X jedna je korisnica napisala: "PayPal je potpuno pao… može li se itko još prijaviti?" Drugi korisnik komentirao je: "PayPal je nedostupan, pokušaj to objasniti blagajnici i dugom redu u supermarketu."