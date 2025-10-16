OZBILJNI TEHNIČKI PROBLEMI
Pao popularni online sustav plaćanja, korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme
Online sustav za plaćanje PayPal suočava se s ozbiljnim tehničkim problemima diljem svijeta, uključujući i Njemačku, gdje su korisnici masovno prijavljivali nemogućnost prijave na svoje račune.
Prema podacima portala allestoerungen.de, kako prenosi Fenix, u četvrtak poslijepodne zabilježeno je više od 5.600 prijava problema, prvenstveno vezanih uz prijavu na račun. S druge strane, netzwelt.de je u isto vrijeme prikazivao čak 28.000 prijava, uglavnom iz velikih njemačkih gradova.
Problemi nisu ograničeni samo na Njemačku – korisnici iz cijelog svijeta putem društvenih mreža javljaju da PayPal ne radi. Na platformi X jedna je korisnica napisala: "PayPal je potpuno pao… može li se itko još prijaviti?" Drugi korisnik komentirao je: "PayPal je nedostupan, pokušaj to objasniti blagajnici i dugom redu u supermarketu."
Razlog za prekid u radu zasad nije poznat, a iz PayPala još nema službenog očitovanja.
Što učiniti ako se ne možete prijaviti? Korisnicima se preporučuje da redovito prate službene stranice PayPala te portale za praćenje kvarova, kako bi bili informirani o stanju sustava.
