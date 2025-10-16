Oglas

OZBILJNI TEHNIČKI PROBLEMI

Pao popularni online sustav plaćanja, korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme

author
N1 Info
|
16. lis. 2025. 19:58
paypal, google pay, kartica, online plaćanje, internet, mobitel
Unsplash/Ilustracija

Online sustav za plaćanje PayPal suočava se s ozbiljnim tehničkim problemima diljem svijeta, uključujući i Njemačku, gdje su korisnici masovno prijavljivali nemogućnost prijave na svoje račune.

Oglas

Prema podacima portala allestoerungen.de, kako prenosi Fenix, u četvrtak poslijepodne zabilježeno je više od 5.600 prijava problema, prvenstveno vezanih uz prijavu na račun. S druge strane, netzwelt.de je u isto vrijeme prikazivao čak 28.000 prijava, uglavnom iz velikih njemačkih gradova.

Problemi nisu ograničeni samo na Njemačku – korisnici iz cijelog svijeta putem društvenih mreža javljaju da PayPal ne radi. Na platformi X jedna je korisnica napisala: "PayPal je potpuno pao… može li se itko još prijaviti?" Drugi korisnik komentirao je: "PayPal je nedostupan, pokušaj to objasniti blagajnici i dugom redu u supermarketu."

Razlog za prekid u radu zasad nije poznat, a iz PayPala još nema službenog očitovanja.

Što učiniti ako se ne možete prijaviti? Korisnicima se preporučuje da redovito prate službene stranice PayPala te portale za praćenje kvarova, kako bi bili informirani o stanju sustava.

Teme
online plaćanje paypal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ