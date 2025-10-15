Pet razloga zašto je tablet s tipkovnicom dobra ideja u 2025. godini

Moderni tablet koji dolazi s eSIM tehnologijom i 5G modemom te se u bilo kojem trenutku može spojiti na najbržu mobilnu mrežu direktno odgovara na najvažniji korisničku želju. U nedavnom istraživanju navika korisnika, kojeg je proveo Telemach u suradnji s agencijom Ipsos, čak 84% ispitanika naglasilo je mogućnost neograničenog spajanja na internet putem mobilne mreže kao važnu karakteristiku pri odabiru tableta. S modernim uređajem koji ima 5G i eSIM, u svakom se trenutku i s bilo koje lokacije u zemlji bez problema možete spojiti i iskoristiti brzu mrežu za streaming videa, surfanje ili bilo koji drugi zadatak koji traži podatkovni promet.