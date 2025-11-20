Svjetski dan televizije: Koliko se sve promijenilo u posljednjem desetljeću?

Svjetski dan televizije obilježava se 21. studenoga, a sam koncept „sjedanja pred televizor“ postaje sve apstraktniji iz godine u godinu. Sve je manje obitelji koje se okupljaju oko jednog ekrana i prebacuju kanale, jer sve više ljudi preferira sadržaj na zahtjev i na ekranima računala. Ovo je era televizije… bez televizora, piše Euronews.