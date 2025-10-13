Neke države koje podržavaju takav prijedlog, a neslužbeno doznajemo da je jedna od njih Mađarska, zatražile su od Danske da se izjasni hoće li tu točku dnevnog reda vratiti do kraja ove godine, odnosno u prosincu, kada je planiran još jedan sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. Danci su, kako doznaje VL, na to odgovorili da će nastaviti raditi na postizanju kompromisa koji bi zadovoljio i potrebu suzbijanja spolnog zlostavljanja djece na Internetu i potrebu da se ne zadire u privatnost građana koji s takvom vrstom prijestupa nemaju nikakve veze.