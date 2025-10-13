Neke države koje podržavaju takav prijedlog, a neslužbeno se doznaje da je jedna od njih Mađarska, zatražile su od Danske da se izjasni hoće li tu točku dnevnog reda vratiti do kraja ove godine
S dnevnog reda današnjeg i sutrašnjeg sastanka Vijeća ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova Europske unije povučena je točka dnevnog reda koja se odnosila na usvajanje Uredbe o sprečavanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kolokvijalno nazvane Chat Control 2.0, potvrđeno je Večernjem listu u Bruxellesu.
Danska, kao trenutačna predsjedateljica Vijeća EU, odlučila se na povlačenje te točke jer nije uspjela postići dovoljan napredak prema kompromisu koji bi pomirio one države članice koje se toj uredbi protive i one koje prijedlog podržavaju, a među kojima je i Hrvatska.
Neke države koje podržavaju takav prijedlog, a neslužbeno doznajemo da je jedna od njih Mađarska, zatražile su od Danske da se izjasni hoće li tu točku dnevnog reda vratiti do kraja ove godine, odnosno u prosincu, kada je planiran još jedan sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. Danci su, kako doznaje VL, na to odgovorili da će nastaviti raditi na postizanju kompromisa koji bi zadovoljio i potrebu suzbijanja spolnog zlostavljanja djece na Internetu i potrebu da se ne zadire u privatnost građana koji s takvom vrstom prijestupa nemaju nikakve veze.
"Tema je postala previše ispolitizirana kroz polarizirajuće rasprave u pojedinim državama članicama, što otežava postizanje kompromisa", rekao je jedan neimenovani europski diplomat.
Iz svega toga proizlazi da prijedlog uredbe još nije službeno povučen, niti se od pokušaja njezina usvajanja odustalo, nego se samo radi o tome da prijedlog nije zreo za ovaj, listopadski sastanak nadležnog formata Vijeća EU, a možda će (možda i neće) biti zreliji do prosinačkog sastanka u istom formatu ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova.
Prijedlog uredbe, bude li izglasan u sadašnjem obliku, obvezao bi digitalne komunikacijske platforme poput WhatsAppa ili Facebookova Messengera da otkrivaju i prijavljuju svaki trag koji u privatnim razgovorima njihovih korisnika upućuje na sumnju u materijal seksualnog zlostavljanja djece. Protivnici takvog prijedloga upozoravaju da bi to značilo da digitalne platforme nadziru sve privatne razgovore u potrazi za sumnjivim materijalom. Njemačka je među državama članicama koje se protive prijedlogu, a razloge protivljenja ponovila je danas njemačka ministrica pravosuđa Stefanie Hubig:
"U pravnoj državi neopravdano praćenje chata mora biti tabu. Privatna komunikacija nikada ne smije biti predmet opće sumnje. Ni država ne smije prisiljavati platforme za komunikaciju da masovno skeniraju poruke u potrazi za sumnjivim sadržajem prije slanja. Njemačka se neće složiti s takvim prijedlozima na razini EU. Također moramo napredovati na razini EU u borbi protiv dječje pornografije i tome sam posvećena. Ali čak ni najgori zločini ne opravdavaju odricanje od osnovnih građanskih prava", poručila je ministrica.
