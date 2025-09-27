"karakteri naroda"
Tko je bila Margaret Mead – antropologinja koja je promijenila način na koji gledamo kulturu
Margaret Mead (1901–1978) bila je američka kulturna antropologinja čiji su radovi, osobito nakon objave Coming of Age in Samoa (1928), postali široko čitani i utjecajni — ne samo među antropolozima, nego i u javnosti.
Margaret Mead na raskrižju znanosti i javne sfere
Margaret Mead je težila ne samo proučavanju kultura, nego i primjeni antropoloških uvide na društvene probleme poput odgoja, globalnih sukoba, roda, seksualnosti i promjena kultura.
Međutim, Meadino nasljeđe nikad nije bilo bez kontroverzi. U analizi koja slijedi, kratko predstavljamo antropologinju koja je utabala novi put suvremene antropologije.
Glavni doprinosi i teorijski horizonti
1. Kulturni relativizam i otpor biologizmu
Jedan od Meadinih najvažnijih doprinosa bio je naglasak na kulturnom relativizmu — ideji da svaka kultura ima svoje vrijednosti, norme i obrasce ponašanja koje treba razumjeti iznutra, ne uspoređivati jednostavno sa zapadnim standardima, piše Anthropology Review.
U svom radu, posebno u Coming of Age in Samoa, Mead je tvrdila da kulturni utjecaji imaju ključnu ulogu u oblikovanju adolescencije i seksualnog ponašanja, suprotstavljajući se stavovima da su takvi aspekti isključivo biološki determinirani.
Ovaj pomak imao je implikacije: antropologija postaje alat za dekonstrukciju pretpostavki o “prirodnom” ponašanju, rodnim ulogama i “univerzalnim” normama.
2. Inovativnost u etnografskim metodama i interdisciplinarnost
Mead je bila pionirka u korištenju novih metoda unutar antropologije: timski etnografski rad, kombinacija psiholoških testova, fotografije, filma i sustavnih terenskih bilješki.
U suradnji s Gregoryjem Batesonom i drugim kolegama, upustila se u vizualnu antropologiju (npr. dokumentarac Trance and Dance in Bali snimljen s Batesonom) koja je koristila film kao znanstveni instrument, ne samo ilustraciju.
Također je radila teme “karaktera naroda” (national character), pokušavajući primijeniti antropološke uvide na moderne društvene probleme — od odgoja djece do globalnih konflikata.
3. Javni antropolog i društvena angažiranost
Za razliku od mnogih svojih suvremenika, Mead je nastojala da antropologija dopre do šire javnosti. Kroz predavanja, pisanje za masovne medije i angažman u institucijama poput Američkog muzeja prirodne povijesti, postala je javna intelektualka.
U mnogim slučajevima dala je komentare o rodnim ulogama, seksualnosti, obrazovanju, obrazovnim praksama i globalnim promjenama — što ju je činilo kontroverznom i izvan akademskih krugova, pisao je The Library of Congress.
Kako navodi članak The Public Anthropology of Margaret Mead, njen oblik angažirane “jave antropologije” danas je rijedak: mnogi antropolozi više ne teže takvom javnom profilu zbog kritika, institucionalnih ograničenja i očekivanja znanstvene strogosti.
Naslijeđe i značenje danas
1. Utjecaj na feminističku i rodnu antropologiju
Mead je često citirana u feminističkim raspravama zbog svojih analiza roda, odgoja i seksualnosti. Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935) bila je važna knjiga koja je istraživala varijacije rodnog ponašanja u različitim kulturama i kritizirala ideju da su rodne uloge univerzalne, piše Barnard.
U časopisu Margaret Mead’s Legacy: Continuing Conversations, navodi se da za drugu val feminizma Mead predstavlja “oslobađajuću silu” za žene u antropologiji, posebno u pogledu redefiniranja “normalnog” u rodnim odnosima.
Njeni stavovi o promjeni kulturnih normi, o tome da su kulturne vrijednosti promjenjive, i o prijenosu antropoloških uvida na društvene politike i obrazovanje, ostaju relevantni i inspirativni za interdisciplinarne pristupe u humanističkim i društvenim znanostima, pisao je Anthropology Review.
