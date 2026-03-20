tri načina računanja

Zašto proljeće više ne počinje 21. ožujka?

N1 Info
20. ožu. 2026. 07:50
Maem/Pixabay/ilustracija

Danas u 15 sati i 46 minuta i astronomski počinje proljeće (klimatološki je već počelo s prvim danom ožujka).

Nekoliko je pojmova koji označavaju početak godišnjih doba. Svi smo čuli za kalendarski, mnogi su čuli i za astronomski, a posljednjih godina sve češće i za klimatološki početak proljeća. 

Klimatološko računanje godišnjih doba uveli su meteorolozi klimatolozi. Po toj raspodjeli godišnja doba nam počinju prvog dana u mjesecu - zima 1.12., proljeće 1.3., ljeto 1.6. i jesen 1.9. 

Astronomski i kalendarski početak godišnjih doba najčešće se poklapaju, iako ponekad dolazi do manjih razilaženja. To je osobito slučaj s početkom proljeća.

Naime, s obzirom da astronomska godina traje malo dulje nego kalendarska (za oko 6 sati) uveli smo prijestupnu godinu u kojoj se tih 6 sati svake četiri godine pretvori u dan viška. Ti manji pomaci, odnosno viškovi, utječu i na početak proljeća pa već godinama ono počinje 20. ožujka.

Tako će biti sve do 2050. godine, a zatim će u pojedinim godinama počinjati čak i 19. ožujka. Tek nakon 2100. godine prvi dan proljeća će ponovno biti 21. ožujka kako je većina nas učila u školama. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

