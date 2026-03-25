PRAVAC MJESEC
Artemis II: Četiri astronauta u minibusu i deset dana ekstremnih izazova
Po prvi put u više od 50 godina, čovječanstvo se vraća na Mjesec - putujući dalje od Zemlje nego itko prije.
Četiri astronauta će putovati više od pola milijuna milja oko našeg nebeskog susjeda i vratiti se kući u misiji punoj čuđenja, ali i opasnosti.
NASA-ina misija Artemis II, čije je lansiranje planirano oko 1. travnja, donijet će nam zapanjujuće poglede na Mjesec i novo razumijevanje lunarnog okoliša. Također će utrti put za slijetanje i, na kraju, bazu na Mjesecu - naš prvi korak u učenju kako živjeti na drugom planetu, piše BBC.
Ali, ovo putovanje dolazi s ozbiljnim rizicima. Posada će, naime, letjeti u svemirskoj letjelici koju ljudi nikada prije nisu koristili. A bit će tu i osobnih izazova: astronauti će provesti 10 dana skučeni zajedno u svemirskoj letjelici veličine minibusa.
"Ovo je probna misija i spremni smo za svaki scenarij... Bit će nevjerojatno", rekao je zapovjednik misije Reid Wiseman.
Polijetanje prema Mjesecu
Astronauti će započeti svoje putovanje NASA-inom mega raketom za Mjesec, Space Launch System. To je najmoćnija raketa koju je američka svemirska agencija ikada izgradila i lansirat će se iz svemirskog centra Kennedy u Cape Canaveralu na Floridi.
Lansiranje je jedan od najopasnijih dijelova misije - sve mora proći savršeno.
Svi astronauti kažu da su sjeli sa svojim obiteljima i s njima porazgovarali o rizicima. "Svi imamo nekoga, astronauta, koji će biti s članovima naše obitelji dok gledaju lansiranje, što može biti istovremeno sjajan i zastrašujući trenutak", otkrio je Victor Glover, pilot misije.
Putovanje
Misija na Mjesec i natrag trajat će otprilike 10 dana. Nema preciznog vremena zato što ovisi o točnom vremenu lansiranja i relativnom položaju Zemlje i Mjeseca.
Prvog dana misije, astronauti će kružiti oko Zemlje. Bit će visoko iznad nje - oko 70 000 km iznad. Da bismo to stavili u perspektivu, Međunarodna svemirska postaja nalazi se oko 400 km iznad našeg planeta.
Morat će se naviknuti na bestežinsko stanje, a za svemirskog novaka Jeremyja Hansena to će biti strma krivulja učenja. "Mislim da će nam biti malo prilagodbe kad se popnemo gore... Učit ću kako plutati i letjeti - i sudarati se s raznim stvarima. I vjerojatno će mi trebati malo pomoći", naglasio je.
Oko tri sata nakon početka leta, gornji stupanj rakete - nazvan Privremeni kriogeni pogonski stupanj (ICPS) - odvojit će se od svemirske letjelice Orion. Posada će zatim ručno upravljati Orionom, približavajući se i udaljavajući od ICPS-a, kako bi vidjeli kako se Orion ponaša. To je prilika za vježbanje spajanja u budućim misijama, piše BBC.
Tad tim Artemis mora donijeti važnu odluku. Dok su astronauti blizu Zemlje, povratak je relativno jednostavan ako postoje bilo kakvi problemi koji se ne mogu popraviti. Dakle, kontrola misije mora biti apsolutno sigurna prije nego što da zeleno svjetlo za ključni manevar koji se naziva translunarno ubrizgavanje paljenja.
To je trenutak kad Orion pali svoj glavni motor kako bi se oslobodio Zemljine gravitacije i postavio put prema Mjesecu. Kad jednom krenu, povratak kući neće biti lak ni brz - astronauti su sada posvećeni svom dugom putovanju oko Mjeseca i natrag.
Tijekom tog vremena, posada će nastaviti procjenjivati sustave svemirske letjelice, ali i sami astronauti će biti procjenjivani i praćeni. Tad će posada "poslužiti" kao pokusni kunići - eksperimenti na brodu otkrit će reakcije njihovih tijela tako daleko u svemiru.
Zračenje je ključna briga, jer Sunce može izbacivati štetne, visokoenergetske čestice. Astronauti će nositi uređaj koji se zove dozimetar kako bi vidjeli koliko su zračenja izloženi.
Jedna od vježbi za neočekivano uključivat će jarko narančasta svemirska odijela, nazvana Orion Crew Survival System (OCSS). Odijelo je poput mini-nosive svemirske letjelice, pod tlakom s ugrađenim sustavima za održavanje života. U slučaju nužde na putu do ili s Mjeseca, astronauti bi se brzo obukli - svemirsko odijelo je dizajnirano da ih održi na životu do šest dana dok se vraćaju na Zemlju.
Posada će također sudjelovati u testovima za proučavanje njihove ravnoteže i mišićnih performansi te promjena u njihovom mikrobiomu, kao i zdravlja očiju i mozga. Uzorci njihove sline, naneseni na poseban papir, također će se uzimati prije, tijekom i nakon misije kako bi se analizirao njihov imunološki sustav, koji može oslabiti u svemiru.
"Fascinantna stvar u vezi sa svemirskim okruženjem jest da ono zapravo mijenja imunološki sustav naših tijela, a to je jako važno nama i našim prijateljima. Mnogi od nas su iskusili te stvari kada smo bili na ISS-u i to ćemo stvarno morati kontrolirati za dugotrajne misije", rekla je Christina Koch, specijalistica za misije.
Licem u lice s Mjesecom
Sada je trenutak na koji je svijet čekao više od pola stoljeća - povratak čovječanstva na Mjesec. Astronauti će letjeti oko njegove daleke strane, strane koju ne možemo vidjeti sa Zemlje, na udaljenosti između 6500 i 9500 km od površine Mjeseca.
Orion će biti usmjeren prema Mjesecu za najbolji pogled. Posada će imati puna tri sata posvećena promatranju Mjeseca - gledati, snimati slike i učiti više o njegovoj geologiji, što će pomoći u planiranju i pripremi za buduće slijetanje.
"Ovisno o vremenu lansiranja, ovisno o osvjetljenju daleke strane Mjeseca... mogli bismo vidjeti dijelove Mjeseca koje nikada prije nisu vidjele ljudske oči. I vjerovali ili ne, ljudske oči su jedan od najboljih znanstvenih instrumenata koje imamo", dodala je Koch, piše BBC.
No dok će astronauti s divljenjem i čuđenjem promatrati svoj prelet Mjeseca, bit će to napeto vrijeme za kontrolu misije, kao i za sve koji prate misiju kod kuće. Dok lete iza Mjeseca, astronauti će izgubiti komunikaciju sa Zemljom između 30 i 50 minuta.
Rizičan povratak
Povratak će trajati još četiri dana. Ovaj posljednji dio misije jedan je od najrizičnijih.
Za ovaj posljednji manevar, modul posade odvojit će se od ostatka svemirske letjelice, a kapsula će se okrenuti tako da njezin toplinski štit može podnijeti najveći teret vatrenih temperatura nastalih pri ponovnom ulasku i zaštititi astronaute unutra.
Svemirska letjelica će juriti kroz Zemljinu atmosferu brzinom od 40 000 km/h, podnoseći temperature od oko 2700 °C, što je upola manje od površine Sunca.
Mnogo se pažnje posvećuje toplinskom štitu koji je teško oštećen tijekom prve bespilotne misije Artemis. No, podešavanjem kuta ponovnog ulaska, inženjeri su uvjereni da su riješili problem.
Nakon što svemirska letjelica sigurno prođe, bit će raspoređen niz padobrana kako bi je usporili. Astronauti će se lagano spustiti u Tihi ocean uz obalu Kalifornije, gdje će ih čekati tim za spašavanje. Nakon što je njihova misija završena, pridružit će se elitnoj skupini. Naime, samo je 27 astronauta ikad letjelo oko Mjeseca, piše BBC.
Ali, ovo je samo početak misija Artemis. Prikupljeni podaci i znanost bit će detaljno analizirani, jer će sljedeći koraci biti još izazovniji: povratak ljudi na površinu Mjeseca, ali ovaj put kako bi ostali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare