NASA vratila raketu Artemis 2 na lansirnu rampu prije misije na Mjesec

Hina
21. ožu. 2026. 08:47
Otprilike dva tjedna prije sljedećeg mogućeg prozora za lansiranje, NASA je u petak objavila da je vratila raketni sustav za svoju odgođenu lunarnu misiju Artemis 2 natrag na lansirnu rampu.

Postavljen na specijalizirano transportno vozilo, sustav visok otprilike 100 metara, koji se sastoji od rakete Space Launch System i kapsule Orion, prevezen je iz montažne zgrade na lansirnu rampu u svemirskoj postaji Cape Canaveral na Floridi, priopćila je NASA.

Putovanje dugo otprilike šest kilometara trajalo je oko 11 sati.

Misija, čiji je cilj poslati ljude u blizinu Mjeseca prvi put u više od pola stoljeća, trenutno je planirana za lansiranje 1. travnja, a dodatne mogućnosti lansiranja dostupne su do 6. travnja.

Očekuje se da će misija Artemis 2 trajati oko 10 dana i prevest će četiri astronauta prema Mjesecu.

Posada uključuje američke astronaute Christinu Koch, Victora Glovera i Reida Wisemana, kao i njihovog kanadskog kolegu Jeremyja Hansena, koji će letjeti oko Mjeseca.

Američki astronauti posljednji su put kročili na Mjesec 1972. godine.

NASA je izvorno planirala lansirati Artemis 2 početkom veljače, a kasnije ga je odgodila za ožujak.

Međutim, tijekom testiranja pojavio se niz tehničkih problema, uključujući probleme s opskrbom helijem, zbog čega je raketni sustav privremeno vraćen u zgradu za montažu.

