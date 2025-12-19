Ruđerovci ispitali molekule koje bi mogle postati temelj za lijek protiv otpornih tumora

Institut Ruđer Bošković priopćio je danas da su njegovi istraživači, sudjelujući u širem međunarodnom timu, u laboratorijskim uvjetima razvili i ispitali devet novih malih molekula koje bi mogle postati temelj za nove lijekove protiv jedne skupine tumora.
Vrlo rana faza razvoja
Kod određenih tumora, poput melanoma, protein BRAF V600E mutacijom može djelovati kao "zaglavljen prekidač" koji potiče nekontrolirani rast stanica i određenih tumora, kaže se u priopćenju i dodaje da je računalne simulacije ključne za navedeno istraživanje vodio Jurica Novak u Centru za informatiku i računarstvo na Institutu Ruđer Bošković (IRB).
Riječ je o vrlo ranoj fazi razvoja u laboratorijskim uvjetima koja je prvi korak na dugom putu do kliničkih ispitivanja. No, budući da stanice raka s vremenom mogu postati otporne na postojeće lijekove, potraga za novim molekulama koje mogu blokirati njihov rast danas postaje sve važnija u borbi protiv tumora.
Slični lijekovi već postoje, ali traže se novi
Rezultati su objavljeni u časopisu Scientific Reports iz izdavačke grupe Nature, časopisu iz područja multidisciplinarne znanosti, koji se prema čimbeniku odjeka ubraja među trećinu najutjecajnijih časopisa u tom području.
BRAF je gen koji nosi "upute" za protein uključen u kontrolu rasta i diobe stanica. Kad dođe do mutacije, taj se protein može ponašati kao da mu je zapela sklopka pa ostaje stalno uključen i šalje stanicama signal da se dijele i rastu čak i onda kada za to nema potrebe.
Lijekovi koji ciljaju BRAF već postoje, ali kod dijela pacijenata tumor s vremenom može postati otporan ili se javljaju nuspojave. Zato se traže novi lijekovi koji bi jednoga dana mogli biti učinkovitiji ili sigurniji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
