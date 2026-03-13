Koliko se goriva i drugih proizvoda dobiva od barela nafte?

Sirova nafta ima mnogo velikih molekula i kada ih razbijete na manje molekule, volumen se povećava. Finalni proizvodi zauzimaju više prostora od sirove nafte koja ulazi u proces obrade
Znate li što je barel nafte? Mjera je to za bačvu u koju stane 159 litara crnog zlata. Znate li koliko se proizvoda dobije od te jedne bačve? Omjeri variraju, ali prema jednoj uopćenoj procjeni - od 159 litara nafte dobiva se ukupno 170 litara raznih proizvoda, piše HAK Revija.
Sirova nafta ima mnogo velikih molekula i kada ih razbijete na manje molekule, volumen se povećava. Finalni proizvodi zauzimaju više prostora od sirove nafte koja ulazi u proces obrade.
Od tih 170 litara proizvoda 73 litre otpada na benzin, dizel čini oko 40 litara, kerozin 15,5 litara, a ostatak su ukapljeni naftni plin, asflat, petrokemijska i druga ulja, koks, butan… Većina proizvoda koristi se u raznim industrijama pa naften prerađevine možemo naći u gumama, kozmetivi, igračkama, sapunu, lećama…
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
