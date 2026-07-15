USRED MLIJEČNE STAZE
Malina, umjetno tamnjenje i svemir: Znanstvenici prvi put otkrili šećer u međuzvjezdanom prostoru
Prirodni šećer koji se nalazi u malinama i koristi u proizvodima za samotamnjenje kože prvi je put otkriven u golemom oblaku plina i prašine u blizini središta Mliječne staze.
Otkriće ne upućuje na postojanje izvanzemaljske civilizacije, ali pokazuje da se spojevi važni za nastanak života mogu stvarati u hladnom međuzvjezdanom prostoru, između zvijezda.
Riječ je o eritrulozi, jednostavnom šećeru za koji znanstvenici vjeruju da nastaje kemijskim reakcijama na sitnim zrncima međuzvjezdane prašine. Takvi spojevi kasnije mogu dospjeti na planete, bilo izravno, bilo putem kometa koji se sudaraju s njima.
"Ovo je prvi šećer ikad otkriven u međuzvjezdanom prostoru i važno je jer pokazuje da su takvi spojevi mnogo češći nego što smo dosad mislili", rekla je dr. Izaskun Jiménez-Serra iz Španjolskog centra za astrobiologiju pokraj Madrida.
Dodala je da otkriće otvara mogućnost da se život na drugim svjetovima razvijao na sličan način kao na Zemlji.
Tragovi nastanka života
The Guardian piše da znanstvenici već dugo pokušavaju objasniti kako su jednostavni šećeri postali toliko rasprostranjeni na ranoj Zemlji, budući da laboratorijski pokusi pokazuju da se ondje nisu mogli lako stvarati.
Iako su šećeri ranije pronađeni u drevnim meteoritima i na asteroidu Bennu, ovo je prvi put da su izravno otkriveni u međuzvjezdanom prostoru.
Jiménez-Serra i njezini kolege koristili su dva španjolska radioteleskopa za promatranje oblaka prašine G+0.693-0.027 u blizini središta Mliječne staze. Isprva nisu pronašli jednostavne šećere s tri atoma ugljika, no potom su otkrili signal eritruloze, šećera s četiri atoma ugljika.
"Na moje iznenađenje, vidjela sam signal", rekla je znanstvenica.
Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Astronomy.
Nastaje na temperaturi od -250 °C
Istraživači smatraju da eritruloza nastaje kad se dva organska spoja – glikolaldehid i etilen-glikol, koji su već poznati u svemiru – spoje na mikroskopskim česticama prašine. Reakcije se odvijaju pri temperaturama od oko minus 250 Celzijevih stupnjeva.
Osim što predstavljaju izvor energije, jednostavni šećeri mogu sudjelovati u stvaranju ribonukleotida, osnovnih građevnih blokova RNK, za koju se smatra da je bila prvi nositelj genetskih informacija prije razvoja DNK.
Milijuni tona šećera mogli su pasti na Zemlju
Znanstvenici procjenjuju da su tijekom razdoblja poznatog kao Kasno teško bombardiranje, kad su asteroidi i kometi intenzivno pogađali mladu Zemlju, na planet mogle pasti milijuni tona eritruloze.
"Takva kiša organskih spojeva vjerojatno je bila ključan korak. Taj je materijal mogao pridonijeti nastanku takozvane prebiotičke juhe u kojoj su nastale prve biomolekule", rekla je Jiménez-Serra.
Šećer iz malina i krema za samotamnjenje
Eritruloza se prirodno nalazi u malim količinama u crvenim malinama, ali se široko koristi i u proizvodima za samotamnjenje kože. Reagira s aminokiselinama u mrtvim stanicama kože te stvara smeđe pigmente, melanoidine, kroz tzv. Maillardovu reakciju – isti kemijski proces koji odresku tijekom pečenja daje tamnu koricu.
Profesor Yoshihiro Furukawa sa sveučilišta Tohoku u Japanu, koji je ranije otkrio šećere na asteroidu Bennu, rekao je da je ovo otkriće dugo očekivano.
"Šećeri nastali u međuzvjezdanom prostoru mogu dospjeti na Zemlju i druge planete putem kometne prašine. Takva opskrba mogla je pomoći nastanku života, ako su planetarni uvjeti omogućili da se iz tih molekula razviju složeniji oblici života, iako taj proces još uvijek nije u potpunosti razjašnjen", rekao je.
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