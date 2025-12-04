NASA upozorava na sve veću porast 'svjetlosnog zagađenja'

„Dok teleskopi zure u svemir pokušavajući otkriti udaljene galaksije, planete i asteroide, sateliti ponekad prolaze ispred njihovih kamera, ostavljajući tragove svjetlosti koji utječu na slab signal koji primamo iz svemira. To je bio poznati problem za zemaljske teleskope. Ali do sada se smatralo da su svemirski teleskopi - mnogo skuplji i postavljeni na naizgled netaknute povoljne točke gledišta u svemiru - gotovo bez svjetlosnog onečišćenja uzrokovanog ljudskim djelovanjem“, rekao je Borlaff.