Janšina vlada ukinula mjere protiv Izraela i povukla embargo na trgovinu oružjem

OHAD ZWIGENBERG/AFP/Arhivska fotografija

Slovenska vlada na čelu s Janezom Janšom ukinula je sve mjere koje je prethodna vlada Roberta Goloba uvela protiv Izraela zbog kršenja međunarodnog i humanitarnog prava te ljudskih prava Palestinaca u Gazi i na Zapadnoj obali.

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Na sjednici vlade poništene su odluke kojima su izraelski premijer Benjamin Netanyahu te ministri Bezalel Smotrich i Itamar Ben Gvir bili proglašeni nepoželjnima u Sloveniji.

Ukinuta je i zabrana uvoza proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijima.

Iz slovenskog Ministarstva vanjskih poslova poručili su kako sporne mjere u praksi nikada nisu ni bile provedene te da njihovo ukidanje otvara prostor za obnovu redovnog političkog dijaloga s Izraelom.

"Kroz politički dijalog i diplomaciju Slovenija će učinkovitije doprinositi naporima za postizanje trajnog mira na Bliskom istoku", naveli su iz ministarstva, prenosi N1 Slovenija.

Ukinut i embargo na izvoz, tranzit i uvoz vojne opreme

Dodaju kako žele proširiti suradnju s Izraelom u područjima poput umjetne inteligencije, digitalnih tehnologija, kibernetičke sigurnosti, zdravstva, znanosti, upravljanja vodama i gospodarstva.

Istodobno naglašavaju da Slovenija ostaje privržena međunarodnom pravu, zaštiti civilnog stanovništva te rješenju izraelsko-palestinskog sukoba kroz model dviju država.

Vlada je istovremeno ukinula i embargo na izvoz, tranzit i uvoz vojne opreme između Slovenije i Izraela, koji je Golobova vlada donijela prošle godine, čime je Slovenija tada postala prva europska država koja je zabranila trgovinu oružjem s Izraelom.

Sve zbog "slovenskih interesa"

Iz Ministarstva obrane poručili su da posebna zabrana više nije potrebna jer je promet vojne opreme već reguliran postojećim zakonima i pravilima Europske unije o kontroli izvoza vojne tehnologije.

Nova vlada odluku obrazlaže stavom da se slovenski interesi i vanjskopolitički ciljevi učinkovitije ostvaruju kroz suradnju i diplomatski angažman nego kroz jednostrane restriktivne mjere.