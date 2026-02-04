Oglas

niske temperature na floridi

VIDEO / Potpuno nevjerojatni prizori - s drveća padaju sleđene iguane

author
N1 Info
|
04. velj. 2026. 11:07
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOE RAEDLE

Na Floridi je nagli pad temperature izazvao neobičan prizor, iguane su počele padati s drveća.

Florida bilježi rekordno niske temperature, a živa u Orlandu pala je četiri stupnja ispod nule, što je najniža temperatura registrirana u ovom mjesecu od 1923. godine.

Zbog takvih vremenskih uvjeta iguane postaju doslovce nepokretne te padaju s drveća.

Kako je zahlađenje nastupilo, gušteri su se ukočili, izgubili stisak za drveće i pali na tlo – fenomen koji lokalno stanovništvo ležerno prozvalo "padajuće iguane“.

Lokalno stanovništvo potiče se da gmazove pokupe i odnesu na točno određena mjesta.

Iguane se, naime, ne smrzavaju u potpunosti. Umjesto toga ulaze u privremeno stanje nalik tromosti – kratkotrajno usporavanje tijekom kojeg pada tjelesna temperatura, otkucaji srca i metabolizam kako bi se sačuvala energija.

Riječ je o obrambenom mehanizmu koji može potrajati satima, sve dok se ponovno ne pojavi sunce. Nakon što se zagriju, iguane se najčešće oporave i nastave dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Na temperaturama ispod ništice mogu djelovati beživotno, no često su samo omamljene. Dužnosnici savjetuju građanima da ih ne unose u kuće ili automobile, jer životinje mogu postati obrambeno nastrojene nakon što se zagriju, piše Complex.com.

Teme
Florida iguane

