VIDEO / Potpuno nevjerojatni prizori - s drveća padaju sleđene iguane

Na Floridi je nagli pad temperature izazvao neobičan prizor, iguane su počele padati s drveća.
Florida bilježi rekordno niske temperature, a živa u Orlandu pala je četiri stupnja ispod nule, što je najniža temperatura registrirana u ovom mjesecu od 1923. godine.
Zbog takvih vremenskih uvjeta iguane postaju doslovce nepokretne te padaju s drveća.
Kako je zahlađenje nastupilo, gušteri su se ukočili, izgubili stisak za drveće i pali na tlo – fenomen koji lokalno stanovništvo ležerno prozvalo "padajuće iguane“.
After back-to-back nights in the mid-30s, crews in Miami are rounding up thousands of cold-stunned iguanas as the chill lingers across Florida. pic.twitter.com/qXHFKflTLw— AccuWeather (@accuweather) February 2, 2026
Lokalno stanovništvo potiče se da gmazove pokupe i odnesu na točno određena mjesta.
Iguane se, naime, ne smrzavaju u potpunosti. Umjesto toga ulaze u privremeno stanje nalik tromosti – kratkotrajno usporavanje tijekom kojeg pada tjelesna temperatura, otkucaji srca i metabolizam kako bi se sačuvala energija.
This is wild… PILES of iguanas paralyzed from the cold snap in South Florida where it reached the low 30! Groups are out humanely euthanizing them since they are invasive and harmful to the environment.— Robert Travel TV (@RobertTravelTV) February 1, 2026
📹: Isabella Martin pic.twitter.com/ALb3jVbfoz
Riječ je o obrambenom mehanizmu koji može potrajati satima, sve dok se ponovno ne pojavi sunce. Nakon što se zagriju, iguane se najčešće oporave i nastave dalje kao da se ništa nije dogodilo.
South Florida company collects over 1,000 frozen iguanas. https://t.co/NGxBiCb6Ns pic.twitter.com/80luA7dIGK— WPEC CBS12 News (@CBS12) February 2, 2026
Na temperaturama ispod ništice mogu djelovati beživotno, no često su samo omamljene. Dužnosnici savjetuju građanima da ih ne unose u kuće ili automobile, jer životinje mogu postati obrambeno nastrojene nakon što se zagriju, piše Complex.com.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
