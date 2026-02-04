Japan na 6.000 metara pronašao blago koje bi moglo promijeniti sve: "Značajno postignuće"

Uzorak je prikupljen znanstvenim brodom za dubokomorsko bušenje Chikyu, koji je prošlog mjeseca isplovio prema udaljenom pacifičkom otoku Minami Torishima, području za koje se vjeruje da okolna morska dna skrivaju bogata nalazišta vrijednih minerala. Ovo se događa u trenutku kada Kina – daleko najveći svjetski dobavljač rijetkih zemnih elemenata – pojačava pritisak na Japan nakon što je premijerka Sanae Takaichi u studenome sugerirala da bi Tokio mogao vojno reagirati na eventualni napad na Tajvan, koji je Peking obećao staviti pod svoju kontrolu silom ako bude potrebno, piše Le Monde.