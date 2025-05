Ne radite ovo: Opasna stvar koju djeca često prakticiraju tijekom vožnje

Podijeli :

Andrew Angelov / Alamy / Profimedia

Krećete na dugo putovanje automobilom i spakirali ste torbu s grickalicama kako bi vam djeca bila sita idućih nekoliko sati. Ili možda kasnite pa svojem mališanu dajete poslasticu kako biste ga umirili tijekom desetominutne vožnje.

Gotovo svi to čine.

No, kreatorica sadržaja koja se specijalizirala za savjete o sigurnosti žena i djece otkrila je kako to djecu može dovesti u vrlo nesigurnu situaciju. Dannah Eve, koja ima diplomu iz kriminologije i psihologije, kaže za HuffPost da, iako je davanje grickalica djeci u automobilu “praktično”, to se može “vrlo brzo pretvoriti u tragediju” – a pedijatri se slažu s tom tvrdnjom.

Zašto su grickalice u automobilu problem?

Stručnjakinja za sigurnost objasnila je: “Ako se vaše dijete počne gušiti dok je u autosjedalici, a vi vozite, nećete ga moći na vrijeme dohvatiti.”

“Još strašnije je pomisliti da možda uopće nećete primijetiti što se događa jer ne mogu proizvesti zvuk ako im je dišni put začepljen.”

Dodala je da u takvoj situaciji ne samo da biste morali primijetiti da se dijete guši, “nego biste morali i pronaći sigurno mjesto za zaustavljanje, odvezati se, izaći iz automobila, doći do stražnjeg sjedala, otkopčati dijete iz autosjedalice i izvaditi ga iz automobila”.

Mučnina u vožnji: Zašto se javlja i kako je spriječiti?

Nakon toga trebali biste primijeniti udarce po leđima i abdominalne pritiske kako biste pokušali ukloniti začepljenje.

U komentarima na video ljudi su podijelili vlastita iskustva u kojima su se djeca gušila u automobilu dok su jela.

Jedna osoba je napisala: “To se dogodilo prije mnogo godina dok sam se vozila s prijateljicom i njezinom bebom. Moja je reakcija bila instinktivna – prijateljica nije mogla vjerovati kako sam brzo reagirala … Otkopčala sam pojas, provukla se između sjedala, otkopčala njezino dijete i izvukla ga te počela uklanjati taj užasni keks za malu djecu.”

“Samo smo sjedile u šoku i suzama, dok se njezina kći nakon svega veselo igrala u mom krilu. Kakvo iskustvo. Molim vas, poslušajte ovo upozorenje – zahvalna sam što sam mogla pomoći i što je dijete preživjelo.”

Druga osoba je dodala: “Dogodilo se to mojoj prvoj bebi. Hvala Bogu što je njezin rođak bio na stražnjem sjedalu i upozorio me.”

Gušenje je jedan od vodećih uzroka smrti djece mlađe od tri godine.

Prema podacima Zaklade za sprječavanje nesreća kod djece (Child Accident Prevention Trust), mala djeca su u većem riziku jer imaju uske dišne puteve i još uvijek uče kako pravilno žvakati, disati i gutati – i to u pravom redoslijedu.

Najvažniji savjet te zaklade za sprječavanje gušenja jest da uvijek budete uz dijete dok jede – a očito, ako vozite i usredotočeni ste na cestu, tehnički niste uz njih.

