Prijeti li nam cjenovni tsunami već 1. veljače?

Donosimo jutarnju analizu naše Anke Bilić Keserović.

Tko će naslijediti ministra Ivana Paladinu, pitanje je na koje ćemo odgovor morati pričekati. Postoji niz kandidata, bar tako tvrdi premijer Andrej Plenković, a vidjet će se tko će na kraju naslijediti Paladinu na mjestu na kojem je on nepunih godinu dana. Snimili smo predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, spominje se i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Mirjana Čagalj, to su samo neki od kandidata.

Plenković: Dobio sam bjanko potporu za određene kadrovske promjene pri obnovi Tko će zamijeniti Paladinu? Kandidata je nekoliko

Kad se pogledaju rezultati obnove u dvije godine od banijskog, odnosno tri godine od zagrebačkog potresa, rezultati su porazni. U Zagrebu nije sagrađena nijedna zamjenska kuća, na Banovini samo šest. Premijer jučer nije objašnjavao detalje pod kojima se razišao s Paladinom, no pitanje je može li promjena jednog čovjeka preokrenuti poražavajući trend procesa obnove. Na pitanje smatra li se dogovornim za cijeli proces, Plenković je odgovorio ironično.

Svi govore da je sustav pogrešno postavljen, spominje se mogućnost promjene u zakonskom smislu, a koliko je država neorganizirana, govori podatak s terena – Vlada je obećala isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000 kuna po osobi, no do danas se ne zna tko je sve primio pomoć, tko ima pravo na to, a tko nema.

Premijer se jučer postavio tvrdo i oštro i prema trgovcima i obrtnicima, svima koji su konverziju u euro iskoristili da podignu cijene svojih usluga, proizvoda. Premijer je dao ultimatum do petka i očekuje da se cijene vrate na stanje od 31. prosinca, a onda Vlada kreće u odlučan obračun – spominjao je ukidanje subvencija vezano uz struju i podizanje poreza.

Mogući Paladinin nasljednik stigao u Banske dvore, pojavilo se još jedno ime

Ne znamo kako će se to provesti.

Ovih je dana bilo intenzivno češljanje inspektora na terenu, provedeno je 500-tinjak nadzora, a u njih 300-tinjak prema neslužbenim podacima Državnog inspektorata pronađene su nepravilnosti. Oporba kritizira da se Vlada nije dobro pripremila, no činjenica je da Hrvatska ulazi u eurozonu u neobičnim gospodarskim okolnostima sveopće krize i visoke inflacije. Trgovci tvrde da nisu dizali cijene, ali najavljuju novu opasnost od 1. veljače. Dobili su od dobavljača nove cjenike zbog čega je danas novi krug sastanaka u HUP-u. Oni žele da se svi zajedno uključe u proces da se spriječi cjenovni tsunami koji bi se mogao dogoditi vrlo skoro.

