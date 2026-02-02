N1 komentar
Veljača: Mjesec ljubavi i Thompsona
Sretan vam početak veljače - mjeseca ljubavi i thompsonijade. Pola prošle godine hrvatska politika ali, ne zavaravajmo se, i široka i svekolika javnost potrošila je na prepucavanje oko Thompsona.
Sada imamo novi nastavak thompsonijade, koji će trajati i trajati jer, ne zavaravajmo se ponovno, svima tako paše, i lijevima i desnima, a Thompsonu najviše. Vidi samo koliko poziva za koncerte širom Hrvatske stiže zbog Tomaševićeve zabrane. Čovjek uvijek nađe načina da profitira.
I tako sada umjesto o Srni, Glavašu, Martinoviću, Kuzmanoviću i Sigurdssonu mi pozornicu prepuštamo Tomaševiću, Plenkoviću, Anušiću, Ćipi, Daliji, Bulju i Grmoji. Njima su rukometaši upravo isporučili svoju brončanu medalju. Sjajno, i svima paše. A najviše nama Hrvatima kojima ćemo radije prst u uho i pjevaj od bavljenja inflacijom, činjenicom da kilogram krumpira košta 15 nekadašnjih kuna, niskim mirovinama, visokim PDV-om, zagađenim zrakom, varanjem najranjivijih na inkluzivnom dodatku i osobnoj asistenciji. Blago nam se kad nam je glavni problem Thompson, stvarno ima pravo premijer Plenković: nikad nismo živjeli bolje.
Idemo dalje, Bože čuvaj Hrvatsku od crvenih, crnih, zelenih i žutih vragova, te jalnuških diletanata.
A za one koji ne znaju što je bilo: Ne možemo i Zagrebu dozvoliti oporbenu situaciju! Već viđeno, ništa novo.
Sve reakcije o dočeku pratimo OVDJE.
