Veljača: Mjesec ljubavi i Thompsona

I tako sada umjesto o Srni, Glavašu, Martinoviću, Kuzmanoviću i Sigurdssonu mi pozornicu prepuštamo Tomaševiću, Plenkoviću, Anušiću, Ćipi, Daliji, Bulju i Grmoji. Njima su rukometaši upravo isporučili svoju brončanu medalju. Sjajno, i svima paše. A najviše nama Hrvatima kojima ćemo radije prst u uho i pjevaj od bavljenja inflacijom, činjenicom da kilogram krumpira košta 15 nekadašnjih kuna, niskim mirovinama, visokim PDV-om, zagađenim zrakom, varanjem najranjivijih na inkluzivnom dodatku i osobnoj asistenciji. Blago nam se kad nam je glavni problem Thompson, stvarno ima pravo premijer Plenković: nikad nismo živjeli bolje.