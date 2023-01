Ukrajinska policija: Na dronu koji je pogodio Kijev piše “Sretna Nova godina”

Dron koji je sinoć pogodio Kijev navodno je na sebi imao ispisanu poruku "Sretna Nova godina", javlja Kyiv Post prenoseći slike šefa kijevske policije.

Podsjetimo, brojne eksplozije čule su se u Kijevu i drugim mjestima diljem Ukrajine, a sirene za zračnu uzbunu zavijale su širom zemlje u prvih nekoliko sati nakon ponoći na Novu godinu. Fragmenti projektila koje su uništili ukrajinski sustavi protuzračne obrane oštetili su automobil u središtu glavnog grada, ali preliminarno nije bilo ozlijeđenih niti žrtava, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

📸 This image shows the wreckage of one of the damaged #KamikazeDrones that attacked the capital last night. The drone had an inscription “#HappyNewYear" written on the body.

The pictures were published by Andriy Nebytov, the head of police in the Kyiv region. pic.twitter.com/4dMCvNYLH8