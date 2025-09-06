Oglas

"Srbijo, čujemo li se?“

Arhiv javnih skupova objavio koliko je ljudi bilo na prosvjedu u Novom Sadu

N1 Srbija
06. ruj. 2025. 13:28
People gather during a protest against what they say is an increasing police brutality, in Novi Sad, Serbia, September 5, 2025. REUTERS/Zorana Jevtic
REUTERS/Zorana Jevtic

Arhiv javnih skupova objavio je da je u petak na prosvjedu "Srbijo, čujemo li se?“ u organizaciji studenata u Novom Sadu, prije nasilne policijske intervencije, bilo oko 20.000 ljudi.

U objavi na društvenoj mreži X, Arhiv navodi da je procjena napravljena na temelju snimke drona, objavljene na portalu Televizije N1 Srbija.

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je na konferenciji za medije da je na skupu bilo oko 7.000 ljudi, dok je oko 2.800 krenulo prema Filozofskom fakultetu.

Prema njegovim riječima, u napadu na policiju sudjelovalo je 200–300 osoba.

Novi Sad Srbija prosvjed

