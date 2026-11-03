let JU134
Avion za Moskvu vraćen u Beograd. U njemu bili Vulin, Bajatović i Popović?
Putnički avion koji je u utorak navečer poletio iz beogradske zračne luke Nikola Tesla prema Moskvi dobio je nalog za povratak u Beograd.
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Prema neslužbenim informacijama portala Nova.rs, među putnicima su bili predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović.
Riječ je o letu JU134, koji je iz Beograda poletio u 18.48 sati. Avion je stigao do područja grada na jugu Litve kada je, navodno iz sigurnosnih razloga, izdana naredba da se vrati u Beograd.
Kako doznaje Nova.rs od neslužbenog izvora, nalog za povratak izdao je direktor korporativne sigurnosti beogradske zračne luke. Iste informacije navode da su se u zrakoplovu nalazila trojica srbijanskih dužnosnika.
Predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević ranije je tijekom dana na društvenoj mreži X objavio zagonetnu poruku u kojoj je postavio pitanje: „I tko to večeras letom u 18.30 sati bježi za Moskvu?”
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