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let JU134

Avion za Moskvu vraćen u Beograd. U njemu bili Vulin, Bajatović i Popović?

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N1 Info
|
03. stu. 2026. 23:06
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Aleksandra Vulin. Photo: F.S./ATAImages/PIXSELL
F.S./ATAImages/PIXSELL

Putnički avion koji je u utorak navečer poletio iz beogradske zračne luke Nikola Tesla prema Moskvi dobio je nalog za povratak u Beograd.

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Prema neslužbenim informacijama portala Nova.rs, među putnicima su bili predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović.

Riječ je o letu JU134, koji je iz Beograda poletio u 18.48 sati. Avion je stigao do područja grada na jugu Litve kada je, navodno iz sigurnosnih razloga, izdana naredba da se vrati u Beograd.

Kako doznaje Nova.rs od neslužbenog izvora, nalog za povratak izdao je direktor korporativne sigurnosti beogradske zračne luke. Iste informacije navode da su se u zrakoplovu nalazila trojica srbijanskih dužnosnika.

Predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević ranije je tijekom dana na društvenoj mreži X objavio zagonetnu poruku u kojoj je postavio pitanje: „I tko to večeras letom u 18.30 sati bježi za Moskvu?

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Teme
aleksandar vulin dušan bajatović letovi za moskvu nenad popović srbija

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