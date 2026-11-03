"To znači da stadion ne može ući u tu kategoriju ako njegovi korisnici nisu zaštićeni, ako im je neugodno, a statika i evakuacija ne funkcioniraju. Svi radovi na natječaju pregledani su od Matije Crnogorca, člana tehničke komisije kojega je dodijelila Vlada RH, i koji je godinama bio UEFA-in licencirani arhitekt za pregled stadiona i stadionske infrastrukture", istaknula je Boljar. Dodala je i da je nagrađeni projekt prošao kontrolu, uz apel da se prestanemo brinuti o kiši, propuhu, potresu, stanicama i evakuaciji.