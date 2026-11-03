Fantini i rossi
Autori pobjedničkog projekta za novi Maksimir na predavanju u Zagrebu: "Nitko neće pokisnuti"
Arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz milanskog studija VG13 u utorak su na Arhitektonskom fakultetu u sklopu programa Mies održali prezentaciju pobjedničkog natječajnog projekta za Stadion Maksimir, u dvorani prepunoj kolega arhitekata, profesora, studenata i novinara.
Predavanje je organizirano kako bi se razjasnile i smirile navodne kontroverze oko projekta maksimirskog stadiona, i kako bi studenti i kolege mogli talijanskim arhitektima postavljati uživo pitanja oko mogućih dilema na projektu, kojega dio javnosti ne prihvaća.
"Talijanski kolege pripadaju maloj i mladoj europskoj arhitektonskoj sceni koja je duboko svjesna promjena u društvu na svim razinama, i koja želi preuzeti brigu o zajednici. To je arhitektura koja odražava brigu za društvo", rekla je predsjednica Društva arhitekata Zagreba Ana Boljar.
Pojašnjeno je da su obojica arhitekata stranke u sudskom postupku, i da im ta pozicija brani mogućnost komentiranja detalja do okončanja postupka, ali mogu prezentirati i komentirati arhitektonsko rješenje i odgovarati na pitanja.
Fantini je rekao kako je ovo za njih veliki trenutak, da na takvom mjestu predstave dizajn stadiona, te da su temeljito proučavali poziciju, teren, povijest, kulturu i arhitekturu Zagreba prije osmišljavanja projekta.
"Uzeli smo u obzir blizinu šume i parka Maksimir, problem provjetravanja, seizmičku otpornost, tlo na kojemu je stadion, ali smo također u potpunosti pokrili problem padanja kiše i puhanja vjetra na stadionu koji ima otvorenu formu", pojasnio je Fantini, pokazujući dijagrame. Prezentirao je detaljno dodatne sadržaje i funkcije stadiona poput hotela, kao i rješenje podzemnih parkirnih mjesta i uređenje stanica javnog prometa.
Rossi: Nitko na tribinama neće pokisnuti
Rossi je prezentirao kako nitko neće pokisnuti na tribinama, uz posebnu pokretnu zaštitu za uvjete ekstremnog vjetra u sva četiri otvorena ugaona dijela stadiona.
"Stadion je integriran u grad s vizurama na svim razinama, od pokrivenih šetnica do terase i vidikovca na najvišoj etaži. Stadion smo shvatili kao stroj koji pruža različite programe za posjetitelje". pojasnio je Rossi.
Arhitekti su naglasili da su iznimno ozbiljno shvatili natječaj, da je projekt stadiona još uvijek u usavršavanju i doradi te da tek slijedi izvedbeni, potpuno razrađeni projekt. Do sada su, naveli su, dodatno konzultirali stručnjake za tako zahtjevne betonske konstrukcije nadstrešnica, kako bi pokrili sve detalje statike i čvrstoće. Na pitanje iz publike postoje li primjeri ovakvih otvorenih konstrukcija stadiona u Europi, Rossi je naveo više primjera od poznatih arhitekata koji su otporni na ekstremne vremenske uvjete.
Ana Boljar je na kraju pojasnila kako je natječaj bio raspisan za stadion UEFA 4, najviše kategorije propisane od UEFA-e.
"To znači da stadion ne može ući u tu kategoriju ako njegovi korisnici nisu zaštićeni, ako im je neugodno, a statika i evakuacija ne funkcioniraju. Svi radovi na natječaju pregledani su od Matije Crnogorca, člana tehničke komisije kojega je dodijelila Vlada RH, i koji je godinama bio UEFA-in licencirani arhitekt za pregled stadiona i stadionske infrastrukture", istaknula je Boljar. Dodala je i da je nagrađeni projekt prošao kontrolu, uz apel da se prestanemo brinuti o kiši, propuhu, potresu, stanicama i evakuaciji.
Predavanje je završilo s velikim odobravanjem arhitekata i studenata.
Ured VG13 realizirao je projekte u Italiji, Švicarskoj i Maroku te osvojio nagrade i priznanja na međunarodnim natječajima. Tommaso (Rimini, 1992.) i Alberto (Savona, 1992.), vodili su studije projektiranja na Akademiji arhitekture pri sveučilištu USI u Mendrisiju, na Sveučilištu Federico II u Napulju, Sveučilištu u Genovi te na Visokoj školi Biberach u Njemačkoj. Obojica su diplomirala na Akademiji arhitekture u Mendrisiju 2017. godine, pod mentorstvom Waltera Angonesea i Valerija Olgiatija. Tommaso je i doktorirao na Akademiji arhitekture (USI) u Mendrisiju, dok je Alberto radio kao asistent na ETH Zürichu.
U nastavku večeri predstavili su se Gustavo Silva-Nicoletti, osnivač arhitektonskog ureda onze04, koji djeluje u Barceloni i Nantesu te Sampling Architects, interdisciplinarni je arhitektonski i dizajnerski studio sa sjedištima u Gentu i Rigi, koji su 2010. godine osnovali partneri Liene Jākobsone i Manten Devriendt.
Predavanja su organizirali Društvo arhitekata Zagreba, Udruženje hrvatskih arhitekata, Arhitektonski fakultet u Zagrebu i Hrvatska komora arhitekata.
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