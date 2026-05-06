BiH spremna za ulazak u NATO: "Ispunjeni su uvjeti da se uputi poziv"

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u sjedištu NATO-a u Bruxellesu sa zamjenicom glavnog tajnika NATO-a Radmilom Šekerinskom, s kojom je razgovarao o napretku Bosne i Hercegovine na putu prema punopravnom članstvu u NATO-u, kao i o aktualnim sigurnosnim i političkim izazovima. Sastanku je nazočio i član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Tijekom sastanka predstavljeni su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i provedbu Programa reformi BiH, provođenje Individualno prilagođenog partnerskog programa za razdoblje 2025.–2028., kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH. Sugovornici su zaključili da je postignut visok stupanj interoperabilnosti sa snagama NATO-a, priopćeno je iz Bećirovićeva kabineta, prenosi N1 BiH.

Razmotreni su i daljnji koraci u jačanju suradnje Bosne i Hercegovine s NATO-om, pri čemu su izneseni konkretni prijedlozi vezani uz intenziviranje integracijskog procesa, uključujući snažniju političku i tehničku potporu NATO-a, ubrzanje reformskih aktivnosti te dodatno jačanje zajedničkih kapaciteta u području sigurnosti i obrane.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH naglasio je da Bosna i Hercegovina ostvaruje kontinuiran napredak na NATO putu te istaknuo da su ispunjeni i formalni i suštinski uvjeti za upućivanje poziva za članstvo.

Naglasio je i da postoji institucionalna opredijeljenost, odnosno puni institucionalni konsenzus za taj strateški cilj, kao i značajna potpora građana Bosne i Hercegovine članstvu države u NATO-u.

U tom je smislu predložio da se Bosni i Hercegovini što prije uputi poziv za članstvo.