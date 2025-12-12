Vučić se planira kandidirati za premijera Srbije, a tko je njegov predsjednički favorit?

„Jedan od tih ljudi je Miloš Vučević, predsjednik SNS-a. Tu je i Milica Đurđević Stamenkovski, jer Vučić pokušava gurati priču kroz određene kanale da sada žena treba biti predsjednica Srbije. Obećao je i Nikoli Selakoviću, kako bi on nastavio napadati TOK, ali i Aleksandru Vulinu, koji sada pokreće lažne priče da je potrebno ići na referendum o nepostojećem ‘srpskom svijetu’. To su najmanje četiri imena kojima je Vučić obećao da će biti mogući kandidati, ali on vjerojatno u opticaju ima i neke ljude koje će iznenada kandidirati, baš kao što je nekoć učinio s Anom Brnabić“, navodi Parović te dodaje da u SNS-u trenutačno ne cvjetaju ruže, da postoje frakcije, a jednu od njih vodi Zlatibor Lončar.