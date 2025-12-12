priča se o par imena
Vučić se planira kandidirati za premijera Srbije, a tko je njegov predsjednički favorit?
Sada je već potpuno jasno da će se Aleksandar Vučić ponovno kandidirati za premijera Srbije, no zasad nije poznato tko će biti naprednjački kandidat za predsjednika Srbije.
Sugovornici lista Danas slažu se da Srpska napredna stranka nema karizmatičnu osobu koja bi samostalno pobijedila na predsjedničkim izborima te da je to razlog zbog kojeg Vučić namjerava da se predsjednički i parlamentarni izbori održe istoga dana. Za SNS je, kako navode, važno da njihov kandidat za predsjednika Srbije ne bude netko tko bi dodatno iznervirao apstinente.
Tko je Vučićev predsjednički favorit?
Tko je Vučićev predsjednički favorit ne znaju ni u Srpskoj naprednoj stranci. Ističu da se na stranačkim sastancima o tome nije govorilo, ali da se u kuloarima spominjalo kako je želja aktualnog predsjednika da ga na toj funkciji naslijedi žena, baš kao što ga je Ana Brnabić svojedobno naslijedila na mjestu premijerke.
Na pitanje je li već neko ime u opticaju, sugovornici iz SNS-a odgovaraju da je predsjednik taj koji brine o svemu.
„Važno je da dobro odradimo kampanju i da ne dođe do drugog izbornog kruga“, napominju naši sugovornici, ne želeći spekulirati o imenima.
Miroslav Parović iz Narodnog slobodarskog pokreta, ipak, tvrdi da se u SNS-u razgovaralo o kandidatu za predsjednika.
"Vučić pokušava gurati priču da sada žena treba biti predsjednica Srbije"
Vučić je, kako kaže, po svom starom običaju obećao nekolicini ljudi da će biti kandidati za predsjednika Srbije.
„Jedan od tih ljudi je Miloš Vučević, predsjednik SNS-a. Tu je i Milica Đurđević Stamenkovski, jer Vučić pokušava gurati priču kroz određene kanale da sada žena treba biti predsjednica Srbije. Obećao je i Nikoli Selakoviću, kako bi on nastavio napadati TOK, ali i Aleksandru Vulinu, koji sada pokreće lažne priče da je potrebno ići na referendum o nepostojećem ‘srpskom svijetu’. To su najmanje četiri imena kojima je Vučić obećao da će biti mogući kandidati, ali on vjerojatno u opticaju ima i neke ljude koje će iznenada kandidirati, baš kao što je nekoć učinio s Anom Brnabić“, navodi Parović te dodaje da u SNS-u trenutačno ne cvjetaju ruže, da postoje frakcije, a jednu od njih vodi Zlatibor Lončar.
Parović dodaje da su upravo ta pregrupiranja i turbulencije u SNS-u bile razlog zbog kojeg je Vučić javno istupio s namjerom da se kandidira za premijera. Cilj je, kaže, bio smiriti ljude u stranci.
Što kažu politolozi?
Bojan Pajtić, sveučilišni profesor, uvjeren je da kandidat vlasti za predsjednika neće biti iz redova istaknutih, a samim time i prezrenih naprednjaka, već netko tko će glumiti paravan za kriminalnu organizaciju poznatu kao Srpska napredna stranka.
„Nije slučajno ni stvaranje takozvanog Pokreta za narod i državu, koji je paravan za vladajuću stranku. To je učinjeno kako bi se dio birača prevario da, navodno, ne glasa za omraženi SNS, nego za neki entitet koji tobože njeguje patriotske vrijednosti“, objašnjava Pajtić.
I Aleksandar Ivković, politolog i suradnik Centra za suvremene politike, smatra da će se SNS pri izboru predsjedničkog kandidata voditi logikom da ne kandidira čisto stranačku osobu, nego da će pokušati pronaći nekoga izvan stranke ili nekoga tko nije usko povezan sa SNS-om.
„To će biti slična logika kao i pri izboru Đure Macuta za premijera. Bit će to netko iz Pokreta za narod i državu, neki intelektualac ili javna osoba bez posebnih mrlja u karijeri i koju javnost ne povezuje s ‘prljavom stranačkom politikom SNS-a’. Važno je da to ne bude osoba koja će odbiti naprednjačke birače. Zato Vučić ponovno vraća u igru priču o osnivanju Pokreta za narod i državu“, navodi Ivković.
Na pitanje tko bi to mogao biti, Ivković odgovara da ne zna, ali da je siguran kako SNS može pronaći takvu osobu, unatoč činjenici da je danas mnogo manje ljudi spremno pružiti takvu vrstu usluge SNS-u.
„Nije ni bitno tko je kandidat ove vlasti, jer ona ima svoje stabilno biračko tijelo od milijun i 600 tisuća birača koji će glasati za osobu koju odabere Vučić. Posebno nije važno tko je kandidat ako se istodobno održavaju parlamentarni izbori. Tako je, osim ako ne kandidiraju nekoga tko je napravio veliku pogrešku ili nekoga izrazito kontroverznog, što vjerujem da neće. Zadržat će glasove svog biračkog jezgra i to će im biti dovoljno“, ističe Ivković.
"Mnogo je važnije od toga tko će biti kandidat za predsjednika Srbije što će učiniti birači manjih koalicijskih partnera"
Prema njegovim riječima, mnogo je važnije od toga tko će biti kandidat za predsjednika Srbije što će učiniti birači manjih koalicijskih partnera, prije svega SPS-a i stranke Rasima Ljajića.
„Važno je hoće li oni biti raspoloženi glasati za kandidata SNS-a, kao i kakav će biti kandidat studenata, odnosno oporbe, te može li on privući apstinente i povećati izlaznost.“
Na pitanje bi li SPS podržao bilo kojeg naprednjačkog kandidata za predsjednika, Novica Tončev, potpredsjednik Glavnog odbora socijalista, odgovara da je sve moguće uz dogovor i koalicijski sporazum.
Podsjeća da je još prošle godine na sjednicama vlade i stranačkim sastancima više puta predlagao da Vučić ponovno bude predsjednik vlade Srbije, ali da se o tome nije razgovaralo, kao ni o mogućnosti da Ivica Dačić eventualno bude zajednički kandidat vlasti za predsjednika Srbije.
Zakon o izboru predsjednika Srbije propisuje da se predsjednik bira na mandat od pet godina, da se predsjednički izbori raspisuju 90 dana prije isteka mandata te da moraju biti okončani u roku od 60 dana od dana raspisivanja izbora. Vučićev drugi mandat započeo je 31. svibnja 2022. godine, što znači da bi sljedeći predsjednički izbori morali biti raspisani najkasnije do kraja veljače 2027. godine, odnosno da bi u tom slučaju morali biti održani najkasnije do kraja travnja iste godine.