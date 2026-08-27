Spajić: Regionalne sile pokušat će hibridnim ratovanjem sabotirati ulazak Crne Gore u EU

SAVO PRELEVIC / AFP

Crnogorski premijer Milojko Spajić priopćio je u četvrtak kako ima "ozbiljne" informacije iz sigurnosnog sektora da će ispunjavanje uvjeta za punopravno članstvo Crne Gore u EU biti praćeno koordiniranim hibridnim napadima na tu zemlju, u koje su, kako je rekao, uključeni dužnosnici najmanje dvije države iz regije.

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Spajić je na mreži X napisao da je cilj takvog djelovanja destabilizacija Crne Gore.

"Imamo ozbiljne sigurnosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordiniranim hibridnim djelovanjem, u koje su uključeni dužnosnici najmanje dvije države iz regije“, napisao je Spajić na mreži X i dodao da takve aktivnosti imaju za cilj destabilizaciju Crne Gore, uz očekivanu podršku pojedinih političkih aktera i dijela medijske scene u zemlji.

Spajić je upozorio da su u Crnoj Gori upoznati s ovakvim namjerama te da prepoznaju njihov cilj.

"Pokušaji destabilizacije neće promijeniti naš kurs niti zaustaviti europski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture“, rekao je Spajić.

Imamo ozbiljne bezbjednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim djelovanjem, u koje su uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona.



Prema našim saznanjima, takve aktivnosti imaju za cilj… — Milojko Spajić (@MickeySpajic) August 27, 2026

Zatvaranje četiri poglavlja

Crnogorski javni servis RTCG ranije danas objavio je da će sljedećeg tjedna Radna skupina Vijeća Europske unije za proširenje razmatrati nacrte pozicija za zatvaranje četiri pregovaračka poglavlja u pregovorima s Crnom Gorom.

Riječ je o poglavljima 14 (prometna politika), 12 (sigurnost hrane), 18 (statistika) i 19 (socijalna politika i zapošljavanje).

U Podgorici vjeruju da bi ova četiri poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na Međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Europske unije, koja se očekuje sljedećeg mjeseca.

Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Europskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno.

U toj zemlji vjeruju da bi do kraja 2028. godine Crna Gora mogla postati punopravna članica EU.