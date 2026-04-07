Sin Donalda Trumpa stiže u Banju Luku

Donald Trump Junior, sin predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), trebao bi posjetiti Banju Luku.
Oglas
Trump bi trebao u banjolučkim Banskim dvorima sudjelovati na panel-raspravi, javlja N1 Sarajevo.
Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da će sigurnost biti na visokoj i profesionalnoj razini te da MUP postupa u skladu sa svojim standardnim mjerama koje primjenjuje prilikom dolaska svih visokih dužnosnika, pa tako i u slučaju najavljenog dolaska Donalda Trumpa mlađeg u Banju Luku.
Podsjetimo, sin Donalda Trumpa prošle je godine boravio u Beogradu, gdje se sastao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Veze s Dodikom
Pokušaj povezivanja vlasti u RS s obitelji Trump bosansko-hercegovački mediji povezuju s agresivnim lobiranjem koje vlast pod kontrolom Milorada Dodika već godinama prakticira u SAD.
Time su uspjeli ishoditi ukidanje američkih sankcija za Dodika i brojne njegove suradnike u listopadu 2025. godine a političari iz RS od tada neprestano iskazuju divljenje za politiku aktualnog američkog predsjednika i tvrde kako su pripravni surađivati s američkim tvrtkama koje žele investirati u tom entitetu.
Unatoč ukidanju sankcija Dodik i njegovi suradnici nisu prestali osporavati Daytonski sporazum i opetovano dovode u pitanje opstanak BiH kao države a iz Washingtona na to nema nikakve reakcije.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas