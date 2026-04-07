Sin Donalda Trumpa stiže u Banju Luku

Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da će sigurnost biti na visokoj i profesionalnoj razini te da MUP postupa u skladu sa svojim standardnim mjerama koje primjenjuje prilikom dolaska svih visokih dužnosnika, pa tako i u slučaju najavljenog dolaska Donalda Trumpa mlađeg u Banju Luku.