Oglas

OPĆINA ŠAMAC

Dvostruko ubojstvo u BiH: Policija još uvijek traga za počiniteljem

author
N1 BiH
|
07. kol. 2025. 21:46
policija
N1 BiH / ATV

Dvije su osobe ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se večeras oko 19 sati dogodila u Šamcu, a policija traga za počiniteljem, priopćeno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Oglas

"Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za osobom koja je danas oko 19.10 na području općine Šamac hicima iz vatrenog oružja usmrtila dvije i ranila jednu osobu", stoji u priopćenju PU Bijeljina.

Na područje Šamca upućena je i Jedinica žandarmerije, s ciljem pronalaska osobe čiji je identitet poznat.

"Ranjena osoba prevezena je u zdravstvenu ustanovu u Doboju radi pružanja medicinske pomoći", navedeno je u priopćenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici poduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Teme
BiH policija ubojstvo šamac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ