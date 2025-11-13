EK povodom izjava Bratine o N1: Svi visoki dužnosnici moraju se suzdržati od verbalnih napada i prijetnji novinarima

"Svi visoki dužnosnici moraju se suzdržati od verbalnih napada i prijetnji novinarima. Stav Komisije o medijskim slobodama u Srbiji jasno je izložen u našem najnovijem Izvješću o proširenju za Srbiju. U njemu stoji da, iako je Srbija izmijenila svoje medijsko zakonodavstvo kako bi ga dodatno uskladila s pravnom stečevinom EU i europskim standardima, tijekom izvještajnoga razdoblja došlo je do nazadovanja u tim područjima", podsjećaju iz Bruxellesa.