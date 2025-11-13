Podsjećaju na izvješće
EK povodom izjava Bratine o N1: Svi visoki dužnosnici moraju se suzdržati od verbalnih napada i prijetnji novinarima
Svi visoki dužnosnici moraju se suzdržati od verbalnih napada i prijetnji novinarima, rekli su za N1 Srbiju u Europskoj komisiji povodom izjava srpskog ministra informiranja Borisa Bratine da N1, Nova i Radio Slobodna Europa "ne trebaju postojati u eteru na teritoriju države".
"Stav Komisije je vrlo jasan: neovisni mediji su javni čuvari koji pozivaju na odgovornost one na vlasti. Oni su ključni stup europske demokracije. Novinari bi trebali moći slobodno raditi posvuda u Europskoj uniji – to je u srži medijskih sloboda“, izjavio je glasnogovornik Europske komisije, odgovarajući na pitanje N1 Srbije o izjavama srpskog ministra Bratine.
Iz Europske komisije ističu da se poštivanje medijskih sloboda očekuje od svih zemalja kandidatkinja za članstvo u Uniji, uključujući i Srbiju.
"Svi visoki dužnosnici moraju se suzdržati od verbalnih napada i prijetnji novinarima. Stav Komisije o medijskim slobodama u Srbiji jasno je izložen u našem najnovijem Izvješću o proširenju za Srbiju. U njemu stoji da, iako je Srbija izmijenila svoje medijsko zakonodavstvo kako bi ga dodatno uskladila s pravnom stečevinom EU i europskim standardima, tijekom izvještajnoga razdoblja došlo je do nazadovanja u tim područjima", podsjećaju iz Bruxellesa.
Podsjetimo, ministar Bratina izjavio je u srijedu da prekogranične suradnje i mediji koji prekogranično emitiraju program u Srbiji, među kojima su N1 i Nova, "ne trebaju postojati u eteru na teritoriju države".
"Prekogranične suradnje zaštićene su raznim uredbama, oni su sakriveni tako da im čovjek zakonski ne može ništa, zato i tražimo neke daljnje izmjene zakona jer oni ne trebaju postojati u našem eteru", izjavio je Bratina za televiziju Pink, piše N1 Srbija.
