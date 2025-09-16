POTICANJE NEMIRA
Europa odgovorila Rusiji: Optužbe nisu istinite, želimo istinski demokratsku Srbiju
Europska komisija demantirala je optužbe ruske Vanjske obavještajne službe (SVR) da stoji iza "nemira u Srbiji".
"Optužbe da EU ili države članice potiču prosvjede jednostavno nisu točne", rekli su u Europskoj komisiji za N1.
"Ovo je još jedan pokušaj Rusije da širi dezinformacije i neprijateljsku političku retoriku protiv EU, njezinih država članica i zemalja kandidatkinja. Žalimo što se ta naracija intenzivno pojačava u brojnim srpskim medijima", navodi se u pisanom odgovoru.
Iz Europske komisije traže od vlasti u Srbiji da što hitnije riješe pitanje "manipulacija informacijama iz inozemstva, uključujući anti-EU narative koje šire brojni mediji, kao i dezinformacije".
"Srpske vlasti moraju preuzeti veću odgovornost u suzbijanju dezinformacija i još uvijek nisu osigurale proaktivniju i objektivniju komunikaciju o EU i procesu pristupanja Srbije", kažu u Europskoj komisiji.
Podsjećaju da Europska unija želi da istinski demokratska Srbija postane njezina članica, ali da bi se to dogodilo, potrebni su konkretni koraci u području demokratskih načela i reformi.
SVR je ranije naveo da iza "nemira u Srbiji" u kojima sudjeluju mladi stoji Europska unija, a da će obljetnica pada nadstrešnice 1. studenoga biti iskorištena za dovršavanje "srpskog Majdana".
