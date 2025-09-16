Oglas

POTICANJE NEMIRA

Europa odgovorila Rusiji: Optužbe nisu istinite, želimo istinski demokratsku Srbiju

Nikola Radišić
16. ruj. 2025. 19:59
Anti-government protestors clash with riot police, during a protest against what the demonstrators say is an increase in police brutality, Novi Sad, Serbia, September 5, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
REUTERS

Europska komisija demantirala je optužbe ruske Vanjske obavještajne službe (SVR) da stoji iza "nemira u Srbiji".

"Optužbe da EU ili države članice potiču prosvjede jednostavno nisu točne", rekli su u Europskoj komisiji za N1.

"Ovo je još jedan pokušaj Rusije da širi dezinformacije i neprijateljsku političku retoriku protiv EU, njezinih država članica i zemalja kandidatkinja. Žalimo što se ta naracija intenzivno pojačava u brojnim srpskim medijima", navodi se u pisanom odgovoru.

Iz Europske komisije traže od vlasti u Srbiji da što hitnije riješe pitanje "manipulacija informacijama iz inozemstva, uključujući anti-EU narative koje šire brojni mediji, kao i dezinformacije".

"Srpske vlasti moraju preuzeti veću odgovornost u suzbijanju dezinformacija i još uvijek nisu osigurale proaktivniju i objektivniju komunikaciju o EU i procesu pristupanja Srbije", kažu u Europskoj komisiji.

Podsjećaju da Europska unija želi da istinski demokratska Srbija postane njezina članica, ali da bi se to dogodilo, potrebni su konkretni koraci u području demokratskih načela i reformi.

SVR je ranije naveo da iza "nemira u Srbiji" u kojima sudjeluju mladi stoji Europska unija, a da će obljetnica pada nadstrešnice 1. studenoga biti iskorištena za dovršavanje "srpskog Majdana".

Teme
bruxelles europska komisija europska unija srbija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
