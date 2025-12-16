Oglas

policija provodi istragu

FOTO / Na ogradi veleposlanstva BiH u Podgorici grafiti koji veličaju Ratka Mladića

author
Hina
|
16. pro. 2025. 12:06
Ratko Mladić
Antonio Ahel/PIXSELL/Ilustracija

Na zidu kojim je ograđen kompleks veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Podgorici u utorak su ispisani grafiti kojima se veliča osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, a policija u Podgorici provodi istragu kako bi se otkrili počinitelji.

Oglas

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi kako je velikim ćirilićnim slovima plavom bojom na zidu ispisano "Generale, hvala ti za Srebrenicu" i "Kafa, slatko, Mladić Ratko".

Uz to je išarana i ploča na kojoj stoji službena oznaka veleposlanstva BiH i to grafitom koji podsjeća na srpski grb s ocilima.

Veleposlanik BiH u Crnoj Gori Branimir Jukić kazao je kako su zaposleni u veleposlanstvu grafite zatekli kada su u jutarnjim satima došli na posao.

"Grafiti su bili uvredljivog, nacionalističkog sadržaja, tako da odmah smo alarmirali policiju, a sada ekipa za očevide radi svoj dio posla", kazao je Jukić za portal Slobodna Bosna.

Veleposlanstvo BiH u Podgorici za to je vrijeme nastavilo redoviti rad.

Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba Mladić je presudom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina počinjenih u BiH uključujući tu i genocid u Srebrenici u kojemu je ubijeno više od osam tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Teme
Podgorica Ratko Mladić veleposlanstvo Bosne i Hercegovine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ