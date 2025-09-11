Iz MUP-a Herecovačko-nretvanske županije izvijestili su da je kao posljedica nevremena oštećeno 63 vozila, 57 na području Mostara i šest u Čapljini. Nevrijeme praćeno obilnom kišom, snažnim udarima vjetra i grmljavinom čupalo je drveće iz korijena, koje se rušilo na automobile, puteve i pješačke zone.