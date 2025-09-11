Najmanje 63 vozila je oštećeno, a važne prometnice u središtu Mostara blokirane u nevremenu koje je u noći na četvrtak pogodilo taj dio Hercegovine.
Prometnica prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar bila je blokirana zbog oborenog drveća i grana, koje od jutros uklanjaju vatrogasci i komunalne službe. Slična je situacija i u drugim dijelovima grada, kao i u Čapljini.
Iz MUP-a Herecovačko-nretvanske županije izvijestili su da je kao posljedica nevremena oštećeno 63 vozila, 57 na području Mostara i šest u Čapljini. Nevrijeme praćeno obilnom kišom, snažnim udarima vjetra i grmljavinom čupalo je drveće iz korijena, koje se rušilo na automobile, puteve i pješačke zone.
Zbog izvanredne situacije održana je i sjednica Stožera civilne zaštite Mostara nakon čega su aktivirane sve gradske službe, a u pomoć su pritekli i pripadnici Oružanih snaga BiH kako bi se osigurao pristup SKB-u Mostar i raščistile kritične dionice.
Iz JP Vodovod Mostar građanima je upućen savjet da prokuhavaju vodu za piće. U južnim dijelovima Mostara veća šteta nije zabilježena.
Radove na terenu otežava kiša, koja pada neprekidno od jutarnjih sati. Meteorolozi upozoravaju da se očekuje nastavak padalina. Zbog toga se građani pozivaju na oprez, naročito u blizini drveća i elektroinstalacija.
Nije zabilježen veći porast vodostaja rijeka, niti bujičnih poplava. Nisu zabilježene posljedice na području Jablanice na sjeveru Hercegovine koja je najteže nastradala u prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
