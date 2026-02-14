FOTO / Tisuće izašle na sarajevske ulice: "Na ove stvari se ne smijemo navikavati, ne želimo živjeti u strahu"

„Ovako mi je lakše. Previše sam emotivan, zaista, to su sve moja djeca, ja ih tako zovem i ne mogu drugačije. To su sve moja djeca. Ispričavam se što ovako govorim, možda naučim i drugačije. Svakog dana treba se sjetiti malog Erdoana i raznih Erdoana za koje smo svi mi neizravno krivi jer šutimo. Jer meni u dvorištu nema snijega pa me nije briga što je tamo, ja sam jeo pa me nije briga što onaj tamo nije, ali ne možemo tako ljudi, jer nikad ne znamo što nam se može dogoditi. Nemojmo živjeti u sustavu u kojem moramo skupljati novac za liječenje djece. Tražimo li previše? Ne tražimo“, poručio je Zubić, čiji su govor okupljeni ispratili gromoglasnim pljeskom.