FOTO / U Beogradu raširen transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"

Utvrditi odgovornost vrha bivše JNA za oružani napad na Hrvatsku i pokrenuti sudske postupke za zločin urbicida u Vukovaru

Utvrditi punu istinu o nestalima otvaranjem svih državnih arhiva u cilju pronalaženja grobnica hrvatskih žrtava u Srbiji

Procesuirati sve odgovorne, prvenstveno visokorangirane časnike vojske i policije, za osnivanje logora te za ubijanje i mučenje hrvatskih civila i vojnika u logorima u Stajićevu, Begejcima, Sremskoj Mitrovici, Aleksincu, Nišu i Beogradu

Uvažiti zahtjev da se postave spomen-ploče na mjestima logora u Stajićevu, Begejcima i drugdje te podržati druge oblike simboličkih reparacija žrtvama i njihovim obiteljima

Pokrenuti zakonsku zabranu glorifikacije i rehabilitacije osuđenih za ratne zločine počinjene u Vukovaru i svim drugim mjestima