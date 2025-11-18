Ministar Medved poručio Srbiji: "Znamo tko je to činio. Neka nam kažu gdje su posmrtni ostaci"

"Više od 150 tisuća kubnih metara otpada smo pregledali i izvezli s te lokacije. Na dubini od 17 metara u tom odlagalištu otpada, na površini od oko 400 kvadrata, pronašli smo 2000 koštanih fragmenata. To dovoljno oslikava napor koji je učinjen kako bi 36 obitelji dobile svoj mir. Upoznati ste da smo i prije desetak dana pronašli još dvije grobnice, jednu na području Ovčare, jednu na području Osječko-Baranjske županije u općini Antunovac. U tijeku je proces identifikacije", rekao je ministar Medved za Dnevnik.hr.