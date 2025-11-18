Ministar Medved poručio Srbiji: "Znamo tko je to činio. Neka nam kažu gdje su posmrtni ostaci"

Ministar Medved poslao je poruku svjedocima i Srbiji - traži dokumentaciju i informacije o mjestima posmrtnih ostataka nestalih iz Vukovara.
Oglas
Još se ne zna gdje su posmrtni ostaci 1740 osoba, a ove godine identificirane su 43 osobe. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je ogroman napor u potragama, posebno na odlagalištu na Petrovačkoj doli kod Vukovara.
"Više od 150 tisuća kubnih metara otpada smo pregledali i izvezli s te lokacije. Na dubini od 17 metara u tom odlagalištu otpada, na površini od oko 400 kvadrata, pronašli smo 2000 koštanih fragmenata. To dovoljno oslikava napor koji je učinjen kako bi 36 obitelji dobile svoj mir. Upoznati ste da smo i prije desetak dana pronašli još dvije grobnice, jednu na području Ovčare, jednu na području Osječko-Baranjske županije u općini Antunovac. U tijeku je proces identifikacije", rekao je ministar Medved za Dnevnik.hr.
"Poziv je moj prema svima, večeras ovdje iz Vukovara da smognu snage i s povjerenjem se obrate Ministarstvu hrvatskih branitelja ili drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj. Koristim priliku večeras uputiti poruku i Srbiji za koju znamo pouzdano da posjeduju dokumentaciju o sudbini osoba koje su bile u bolnici u Vukovaru, da nam dostave informacije o mjestima gdje su posmrtni ostaci naših nestalih osoba."
"Znamo da se u Srbiji nalazi medicinska dokumentacija iz bolnice, znamo da su postrojbe takozvane Jugoslavenske armije nakon sloma obrane Vukovara ovdje provodili proces asanacije. Znamo tko je to činio. Neka nam kažu gdje su posmrtni ostaci da ubrzaju proces. Ali i u izostanku njihove suradnje mi intenzivno nastavljamo, tragamo, nikad nećemo stati", poručio je ministar Medved.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas