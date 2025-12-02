GSS morao spašavati vojnike BiH s vrha Čvrsnice

GSS BiH/arhiva

Pripadnici Hercegovačke gorske službe spašavanja (HGSS) evakuirali su u noći na utorak više pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine s vrha planine Čvrsnice u jugozapadnome dijelu BiH, nakon što im vojska nije mogla doći u pomoć i proslijedila je poziv gorskim spašavateljima.

Akcija je započela tijekom noći na utorak nakon što je zaprimljen hitan poziv za pomoć pripadnicima Oružanih snaga BiH s vrha Pločna koji se nalazi na više od 2200 metara nadmorske visine.

Tamo postrojba vojnika čuva i upravlja važnim komunikacijskim središtem. No, zbog iznenadne bolesti jednog od vojnika, snijega, jakog vjetra, niskih temperatura i leda, vojnici su morali potražiti pomoć.

Kako ne posjeduju potrebnu opremu Oružane snage BiH bile su prisiljene zatražiti pomoć HGSS-a, koji je pokazao veću opremljenost i spremnost za takve ekstremne situacije.

Unatoč teškim uvjetima iza ponoći je najprije evakuiran vojnik koji je osjećao snažne bolove u trbuhu, a zatim i drugi vojnici nakon čega je došla njihova zamjena.

U akciji je sudjelovalo 11 spašavatelja iz HGSS-a Posušja s troje motornih sanjki.

Do ovog je događaja došlo u trenutku kada ministar obrane BiH Zukan Helez najavljuje angažman Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi.

