Planinari ignorirali upozorenja: HGSS-ovci ih spašavali cijelu noć

Tim od deset pripadnika HGSS stanice Ogulin do dva ujutro se probijao kroz snijeg i led do planinara koji su zapeli na usponu.
Oglas
U subotu oko 21 sat dobili su poziv iz Delnica o trojici planinara koji su zapeli u snijegu na Bijelim stijenama.
"Unatoč savjetima i molbama da se vrate, koja im je dolazila i iz stanice Delnice i stanice Ogulin, trojac je tvrdoglavo ostao pri svojim zamislima. Nije nam preostalo ništa drugo nego ići po njih, dok je stanica Delnice bila u pripravnosti.
Krenuli smo s dva vozila i uspjeli se probiti relativno visoko prema Bijelim stijenama te nastavili prtiti pješice. Do njih smo došli noćas nešto prije 2 sata. Našli smo ih u snijegu, žive i zdrave, ali malo promrzle, slabo informirane o području na koje su došli i slabo opremljene za uvjete koji su ih snašli", objasnili su iz HGSS-a.
Uspješno su ih spustili do njihovog vozila u Jasenku. U akciji spašavanja sudjelovalo je deset pripadnika stanice Ogulin te deset pripadnika stanice Delnice (u pripravnosti). Akcija je završila u četiri ujutro, povratkom u bazu.
"Njihov plan o "malo planinarenja po snijegu" do "lijepog skloništa", pretvorio se u šestosatno probijanje kroz dubok snijeg, po noći, po teškom terenu, vjetru, minusu.
Ljudi, nemojte (si) to raditi. Riskirate, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. Nema potrebe da se dovodite u opasnost - planina može čekati!
Da, mi jesmo tu da spašavamo, na to smo svojevoljno pristali. Ali ponekad zrno zdravog razuma i dobro informiranje prije polaska na planinarenje čine razliku između prospavane ili neprospavane noći!", poručili su iz HGSS-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas