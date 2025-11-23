Planinari ignorirali upozorenja: HGSS-ovci ih spašavali cijelu noć

"Unatoč savjetima i molbama da se vrate, koja im je dolazila i iz stanice Delnice i stanice Ogulin, trojac je tvrdoglavo ostao pri svojim zamislima. Nije nam preostalo ništa drugo nego ići po njih, dok je stanica Delnice bila u pripravnosti.

Krenuli smo s dva vozila i uspjeli se probiti relativno visoko prema Bijelim stijenama te nastavili prtiti pješice. Do njih smo došli noćas nešto prije 2 sata. Našli smo ih u snijegu, žive i zdrave, ali malo promrzle, slabo informirane o području na koje su došli i slabo opremljene za uvjete koji su ih snašli", objasnili su iz HGSS-a.