VIDEO / Ispovijest tuzlanskog fotografa: Najpotresnije iskustvo koje sam ikad doživio

"Pripadnici službi donose boce s kisikom. Liječnici i medicinari iznose ozlijeđene. Ne mogu ni pogledati. U tim trenucima vatrogasci i policajci izlaze na glavni ulaz kašljući, povraćaju, jedva dolaze do daha... Oznojeni, s pogledom punim ponosa, ali i iscrpljenosti u hladnoj studenoj noći. Herojski. Dali su sve od sebe. U tim trenucima stižu i tužne vijesti – nekoliko osoba izgubilo je život. Ya Rabbi... Previše boli u ovoj hladnoj studenoj noći. Previše", napisao je potreseni Faruk Begtašagić.