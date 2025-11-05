VIDEO / Ispovijest tuzlanskog fotografa: Najpotresnije iskustvo koje sam ikad doživio

Tuzlanski fotograf Faruk Begtašagić podijelio je potresnu ispovijest nakon što je boravio na terenu tijekom požara u Domu umirovljenika u Tuzli, u kojem je poginulo najmanje 10 osoba.
"Večeras sam svjedočio nečemu što sigurno nikada neću zaboraviti. Vatra je doslovno gutala posljednji kat Doma umirovljenika u Tuzli. Kao fotoreporter radim više od deset godina, ali večerašnji događaj jedno je od najpotresnijih iskustava koja sam ikad doživio", napisao je Begtašagić te nastavio:
"Potpuni kaos. Dolaze vatrogasci, policija, kola hitne pomoći... Crveno-plava svjetla obasjavaju južnu magistralu. Pristižu članovi obitelji štićenika doma. S jedne strane svjedočim suzama radosnicama onih koji su ugledali svoga oca na prozoru, mašu mu i viču 'tata, tata...', dok s druge strane stoje oni koji o svojim najmilijima ne znaju ništa. 'Molim te, provjeri što je s bakom.' Suze u očima. Neizvjesnost", opisuje Tuzlak.
"Pripadnici službi donose boce s kisikom. Liječnici i medicinari iznose ozlijeđene. Ne mogu ni pogledati. U tim trenucima vatrogasci i policajci izlaze na glavni ulaz kašljući, povraćaju, jedva dolaze do daha... Oznojeni, s pogledom punim ponosa, ali i iscrpljenosti u hladnoj studenoj noći. Herojski. Dali su sve od sebe. U tim trenucima stižu i tužne vijesti – nekoliko osoba izgubilo je život. Ya Rabbi... Previše boli u ovoj hladnoj studenoj noći. Previše", napisao je potreseni Faruk Begtašagić.
