Izabran privremeni visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH

Nakon cjelodnevnih konzultacija na razini veleposlanika država i organizacija koje su zastupljene u Upravnom odboru PIC-a objavljeno je priopćenje u kojemu su pojasnili kako su se ipak dogovorili da Crishock, dosadašnji Schmidtov zamjenik, privremeno obnaša dužnost visokog predstavnika a to rješenje bi trebalo trajati najduže do 14. srpnja do kada se očekuje imenovanje novog visokog predstavnika s punim mandatom.