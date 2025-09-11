Oglas

odluka na pomolu?

Novi žestoki udarac za Dodika: Hoće li mu Slovenija danas zatvoriti vrata?

N1 Slovenija , N1 BiH
11. ruj. 2025. 11:06
n1 dodik
Slovenska vlada bi danas napokon mogla donijeti odluku o uvođenju sankcija razriješenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, uključujući i zabranu ulaska u zemlju. Na dnevni je red sjednice uvrštena i povjerljiva točka u kojoj se, prema informacijama izvora N1, nalazi dopunjeni materijal Ministarstva vanjskih i europskih poslova Slovenije (MZEZ).

Podsjetimo, slovenska vlada je prije dva tjedna već razmatrala nacrt odluke o zabrani ulaska Dodiku, no tada je MZEZ dobio zadatak da dodatno doradi materijal. Prošlog tjedna ta tema ipak nije bila uvrštena u dnevni red.

Kapital sumnjivog podrijetla u Sloveniji

Jedan od ključnih razloga za uvođenje sankcija protiv Milorada Dodika jest, prema navodima izvora, obimno prebacivanje kapitala sumnjivog podrijetla iz Republike Srpske i šire regije Balkana u Sloveniju. Prema neslužbenim informacijama, Dodik i članovi njegove obitelji posjeduju više nekretnina na slovenskoj obali, među njima i raskošnu vilu u Portorožu, upisanu na ime Đorđa Đurića – kuma i bliskog suradnika Dodikova sina Igora Dodika. I Dodik i Đurić već se nalaze na američkoj listi sankcija.

Predstavnici više slovenskih sigurnosnih institucija upravo zbog tih sumnjivih tokova kapitala predložili su MZEZ-u da se Dodiku uvede zabrana ulaska u zemlju, kao signal da Slovenija neće tolerirati „izvoz“ kriminalnih aktivnosti.

Moskva i Dodik

Dodik, koji održava bliske odnose s ruskim vlastima, ponovno je ovog tjedna boravio u Moskvi. Sastao se s ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom i tajnikom ruskog Vijeća sigurnosti Sergejem Šojguom, a još jednom je izrazio otvorenu podršku ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Podjele unutar slovenske vlade

Prema informacijama N1, tijekom ranijih rasprava u vladi određene su rezerve prema sankcijama izražavali slovenski ministar gospodarstva Matjaž Han i ministar financija Klemen Boštjančič, upozoravajući na moguće gospodarske posljedice.

Ipak, premijer Robert Golob javno je podržao odluku, dok su najodlučniji zagovaratelji sankcija ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon i ministar rada Luka Mesec.

Unutar dijela koalicije postavljalo se pitanje je li odluka odgađana zbog bliskih odnosa ljubljanskog gradonačelnika Zorana Jankovića s Dodikom i srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Podsjetimo, Janković je bio domaćin na vjenčanju premijera Goloba i Tine Gaber, dva dana nakon posljednje sjednice vlade na kojoj sankcije nisu bile razmatrane.

Očekivanja

Kako je danas materijal MZEZ-a ipak uvršten u dnevni red sjednice, izvori N1 očekuju da će vlada potvrditi uvođenje sankcija i time Dodiku zatvoriti vrata Slovenije.

Teme
BiH Milorad Dodik Slovenija

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

