odluka na pomolu?
Novi žestoki udarac za Dodika: Hoće li mu Slovenija danas zatvoriti vrata?
Slovenska vlada bi danas napokon mogla donijeti odluku o uvođenju sankcija razriješenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, uključujući i zabranu ulaska u zemlju. Na dnevni je red sjednice uvrštena i povjerljiva točka u kojoj se, prema informacijama izvora N1, nalazi dopunjeni materijal Ministarstva vanjskih i europskih poslova Slovenije (MZEZ).
Podsjetimo, slovenska vlada je prije dva tjedna već razmatrala nacrt odluke o zabrani ulaska Dodiku, no tada je MZEZ dobio zadatak da dodatno doradi materijal. Prošlog tjedna ta tema ipak nije bila uvrštena u dnevni red.
Kapital sumnjivog podrijetla u Sloveniji
Jedan od ključnih razloga za uvođenje sankcija protiv Milorada Dodika jest, prema navodima izvora, obimno prebacivanje kapitala sumnjivog podrijetla iz Republike Srpske i šire regije Balkana u Sloveniju. Prema neslužbenim informacijama, Dodik i članovi njegove obitelji posjeduju više nekretnina na slovenskoj obali, među njima i raskošnu vilu u Portorožu, upisanu na ime Đorđa Đurića – kuma i bliskog suradnika Dodikova sina Igora Dodika. I Dodik i Đurić već se nalaze na američkoj listi sankcija.
Predstavnici više slovenskih sigurnosnih institucija upravo zbog tih sumnjivih tokova kapitala predložili su MZEZ-u da se Dodiku uvede zabrana ulaska u zemlju, kao signal da Slovenija neće tolerirati „izvoz“ kriminalnih aktivnosti.
Moskva i Dodik
Dodik, koji održava bliske odnose s ruskim vlastima, ponovno je ovog tjedna boravio u Moskvi. Sastao se s ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom i tajnikom ruskog Vijeća sigurnosti Sergejem Šojguom, a još jednom je izrazio otvorenu podršku ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Podjele unutar slovenske vlade
Prema informacijama N1, tijekom ranijih rasprava u vladi određene su rezerve prema sankcijama izražavali slovenski ministar gospodarstva Matjaž Han i ministar financija Klemen Boštjančič, upozoravajući na moguće gospodarske posljedice.
Ipak, premijer Robert Golob javno je podržao odluku, dok su najodlučniji zagovaratelji sankcija ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon i ministar rada Luka Mesec.
Unutar dijela koalicije postavljalo se pitanje je li odluka odgađana zbog bliskih odnosa ljubljanskog gradonačelnika Zorana Jankovića s Dodikom i srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Podsjetimo, Janković je bio domaćin na vjenčanju premijera Goloba i Tine Gaber, dva dana nakon posljednje sjednice vlade na kojoj sankcije nisu bile razmatrane.
Očekivanja
Kako je danas materijal MZEZ-a ipak uvršten u dnevni red sjednice, izvori N1 očekuju da će vlada potvrditi uvođenje sankcija i time Dodiku zatvoriti vrata Slovenije.
