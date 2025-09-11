Jedan od ključnih razloga za uvođenje sankcija protiv Milorada Dodika jest, prema navodima izvora, obimno prebacivanje kapitala sumnjivog podrijetla iz Republike Srpske i šire regije Balkana u Sloveniju. Prema neslužbenim informacijama, Dodik i članovi njegove obitelji posjeduju više nekretnina na slovenskoj obali, među njima i raskošnu vilu u Portorožu, upisanu na ime Đorđa Đurića – kuma i bliskog suradnika Dodikova sina Igora Dodika. I Dodik i Đurić već se nalaze na američkoj listi sankcija.