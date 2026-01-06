Srbijanska vlast do e-mailova N1 uz jutarnju kavu? Veze Vladice Tintor, britanske tvrtke za prikupljanje medijskih podataka i nadziranja komunikacija nezavisnih medija

Tintor je odbio odgovoriti je li se u posljednje vrijeme sastajao sa stranim novinarima i sigurnosnim stručnjacima u vezi s ovim poslom. Prema saznanjima N1, Tintor je angažirao londonsku tvrtku za prikupljanje podataka – Istok Associates, koju su tijekom godina vodili i ljudi iz Srbije, a čiji je direktor nekoć bio novinar koji je izvještavao s Balkana. Za N1 je potvrdio da je bio u Beogradu, ali nije želio reći ništa više.