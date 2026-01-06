KONTROLA NAD NOVINARIMA
Srbijanska vlast do e-mailova N1 uz jutarnju kavu? Veze Vladice Tintor, britanske tvrtke za prikupljanje medijskih podataka i nadziranja komunikacija nezavisnih medija
Iako imamo istog vlasnika, redakciji N1 Srbije nitko nije priopćio da bi druga tvrtka unutar United Grupe mogla imati pristup svim internim komunikacijama i kontrolu nad svim dokumentima koji se čuvaju na serveru N1. Ipak, za to smo saznali sami i upitali zašto se to radi.
Zašto bi jednoj službenoj konzultantskoj kući bio potreban pristup internim e-mailovima i dokumentima neovisnih medija? Tvrtka United Group RS, koja ima istog vlasnika kao N1, započela je nadzor nad serverima, čime bi mogla uspostaviti potpunu kontrolu nad osjetljivim podacima novinara.
„Mogu vidjeti sve što se na njima nalazi ili čak mijenjati sadržaj. Kad kažemo da mogu vidjeti podatke, to znači da mogu vidjeti poslane e-mailove, komunikaciju s povjerljivim izvorima, poslovnu komunikaciju, ali i, primjerice, podatke iz ljudskih resursa“, rekao je trener digitalne sigurnosti za novinare Lazar Čovs.
Direktor tvrtke koja će imati pristup podacima je Vladica Tintor, koji je na tu poziciju došao ovog ljeta. Njegovo imenovanje bilo je obavijeno velom tajne, pa ga isprva nije pustilo ni osiguranje. U fotelju je sjeo u pratnji odvjetnika koji, među ostalima, zastupaju i Telekom Srbija.
Tintor nije informatički početnik – kao prvi čovjek RATEL-a po službenoj dužnosti bio je i na čelu CERT-a, regulatornog tijela za elektroničke komunikacije koje se bavi kibernetičkom sigurnošću državnih tvrtki. Za N1 tvrdi da se radi isključivo o unapređenju sigurnosti sustava.
„Ove aktivnosti provode se kontinuirano, a dodatno su intenzivirane nakon određenih IT zastoja i sigurnosnih incidenata vezanih uz zaštitu podataka, zabilježenih tijekom prošle godine. Mjere koje se odnose na unapređenje nadzora nad podacima kompanije i jačanje njihove sigurnosti predstavljaju uobičajenu i odgovornu praksu u suvremenom korporativnom upravljanju. One nisu povezane ni s kakvom stranom osobom ili entitetom, niti se odnose posebno na informativne ili medijske aktivnosti United Grupe“, naveo je Tintor.
Tintor je odbio odgovoriti je li se u posljednje vrijeme sastajao sa stranim novinarima i sigurnosnim stručnjacima u vezi s ovim poslom. Prema saznanjima N1, Tintor je angažirao londonsku tvrtku za prikupljanje podataka – Istok Associates, koju su tijekom godina vodili i ljudi iz Srbije, a čiji je direktor nekoć bio novinar koji je izvještavao s Balkana. Za N1 je potvrdio da je bio u Beogradu, ali nije želio reći ništa više.
„Istok Associates je međunarodna sigurnosna i obavještajna konzultantska tvrtka sa sjedištem u Londonu, koja posluje diljem svijeta. Ne otkrivamo identitet svojih klijenata trećim stranama“, poručio je direktor Istok Associatesa Neil Barnett.
Preuzimanje podataka vrlo je neuobičajen postupak, kaže trener digitalne sigurnosti, jer bi mediji u pravilu morali biti potpuno oslobođeni utjecaja vlasnika.
„Mene jednostavno zanima koje su to informacije i koji su to podaci do kojih oni žele doći, a do kojih ne mogu doći ni na jedan drugi način, nego baš ovako“, dodaje Čovs.
Direktor N1 kaže da ima saznanja kako serveri televizije i portala Nova mogu vrlo brzo biti kompromitirani te da posao vodi osoba koja dolazi iz državnih struktura i ima izravne veze s vlastima u Srbiji. Podsjeća i da su Nova i N1 registrirani u Europskoj uniji, gdje se na ovakve poteze ne gleda blagonaklono.
„Sumnjamo da je riječ o problematičnom potezu koji bi zapravo mogao narušiti propise Europske unije o zaštiti osobnih podataka. Smatramo da bi podaci i komunikacija novinara na ovaj način mogli biti ugroženi, odnosno da bi vlast imala uvid u komunikaciju neovisnih novinara, što smatramo nedopustivim“, kaže direktor N1 Igor Božić.
Ne bi to bio prvi put da vlast ima uvid u komunikaciju novinara N1, ali je, poput bivšeg zamjenika gradonačelnika Beograda koji je kasnije postao ministar, nekoć morala pronalaziti načine kako do nje doći.
„Ja ću danas objaviti e-mail koji vam je kao novinarima poslao vaš urednik Ćosić, u kojem vas upućuje kako danas izvještavati o Ulici 27. marta, jer sam upravo dobio taj e-mail“, govorio je 2019. Goran Vesić, tadašnji zamjenik gradonačelnika Beograda.
Hoće li se vlast sutra uopće morati truditi da dođe do tih informacija ili će im biti poslužene uz jutarnju kavu?
