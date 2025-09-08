Kako su Hrvatska i Slovenija preko noći postale vojna prijetnja Srbiji ?

Hrvatska i Slovenija potpisale su deklaraciju o vojnoj suradnji, koju je hrvatski ministar obrane Ivan Anušić nazvao „novim poglavljem“ u već odličnim obrambenim odnosima dviju zemalja, dok ju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već vidi kao poligon za rat odnosno svoju propagandu.
Vojna suradnja Hrvatske i Slovenije
Vojna suradnja, koja obuhvaća, kako navode hrvatski i slovenski ministri, "sve što se može učiniti između dviju zemalja“ da bi oružane snage i obrambene industrije tih dviju država funkcionirale bolje. Ali zašto ne začiniti pa ne i zastrašiti malo Srbiju, koja se posljednjih 10 mjeseci bori za pravdu.
“Slični savezi su pred Veliki rat pravljeni na gotovo istovjetan način. Moramo biti svjesni nečijih namjera jer ovo netko nije radio da bi jeo škampe, a ne biftek. Ne, nego rade izravno protiv interesa srpskog naroda i države Srbije i mi to trebamo primiti na znanje i raditi svoj posao”, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Na ovaj mig predsjednika Srbije diže se cijela medijska prorežimska mašinerija koja prepoznaje temu, a u prvim redovima je stari poznavatelj ratnog terena.
Antisrpski kordon
“Hrvatska pravi vojni antisrpski kordon s tim nekakvim mini savezima i vidite da su oni upereni protiv nekoga. Upereni su i protiv Srbije i protiv Republike Srpske”, rekao je Milovan Drecun.
Dovoljan je samo jedan papir koji potpišu Hrvati, ocjenjuju politolozi, pa da predsjednik Srbije dobije novi vjetar u leđa i stvara psihozu opsadnog stanja.
“Tu postoji određena percepcija da su Srbi glavni problem u regiji, ali s druge strane ono što Vučić radi jest da matira svoje pristaše time što kaže da nas izvana samo što nisu napali – Mi se naoružavamo, nadamo se miru, ali iznutra blokatori rade upravo ono što se nadaju naši neprijatelji izvana”, kaže politolog Mladen Mrdalj.
"Sve kao da se spremamo za rat s Hrvatskom i Slovenijom"
A psiholozi o stvaranju psihoze kažu da tu prestaje biti važno što je stvarnost i da se razmišlja samo o tome kakva će se percepcija stvoriti u javnosti.
“Sada mobilizira ljude što je vrlo opasno. Sada ih mobilizira i protiv Europe i protiv naših susjeda. Sada je sve kao da se spremamo za rat s Hrvatskom i Slovenijom”, kaže psiholog Žarko Trebješanin.
Čini se, međutim, da se zemljama Europske unije koje su u NATO savezu, a koje okružuju Srbiju, ipak ne ratuje.
Grlić Radman: Vučić skreće pogled sa Srbije"
“To što je gospodin Vučić izjavio, on očito želi skrenuti pogled s vrlo teške situacije u Srbiji na druge situacije, koje nemaju nikakve veze sa Srbijom, ili bilo kakvim događajem kojim bi se stvorio osjećaj da se radi protiv Srbije ili bilo koga”, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman.
Hrvatska i slovenska vojska već dobro surađuju, stav je dviju Vlada, a novi sporazum je početak novog poglavlja u odnosima o kojima će se razgovarati već na sajmu naoružanja u listopadu u Ljubljani.
Dok predsjednik i Vojska Srbije za 20. rujna najavljuju demonstraciju srpske vojne sile.
