Kako su Hrvatska i Slovenija preko noći postale vojna prijetnja Srbiji ?

“Tu postoji određena percepcija da su Srbi glavni problem u regiji, ali s druge strane ono što Vučić radi jest da matira svoje pristaše time što kaže da nas izvana samo što nisu napali – Mi se naoružavamo, nadamo se miru, ali iznutra blokatori rade upravo ono što se nadaju naši neprijatelji izvana”, kaže politolog Mladen Mrdalj.