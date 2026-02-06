Oglas

"Bilino groblje"

Kupio zemljište u Mostaru pa tijekom radova na parceli otkrio — ljudske kosture

Hina
06. velj. 2026. 16:35
Pogled iz zraka na prljavu i zamucenu Neretvu ispod Starog mosta. Zbog obilnih padalina i poplava u BiH Neretva vise nije zelene nego smedje boje. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Mostarac je doslovno kupio groblje u prigradskome naselju, a otkrio je to tek kada je započeo izvoditi zemljane radove na svojoj parceli.

Mostarski portal Bljesak izvijestio je da je radnik s bagerom u mjestu Potoci tijekom kopanja temelja naišao na ljudske kosture, nakon čega je odmah zaustavio radove. Na lice mjesta stigli su predstavnici Instituta za nestala osobe iz protekloga rata, a kako je utvrđeno da se radi o starijim ljudskim ostacima, slučaj je prepušten komunalnim službama i policiji.  

U izjavi za medije kupac zemljišta je rekao kako ga bivši vlasnici nisu obavijestili da se na tom području nalazilo groblje. Na to su ga upozorili susjedi, tvrdeći da je zemljište poznato kao Bilino groblje. On je po pisanju Bljeska odlučio provjeriti situaciju. U službenim dokumentima grada ovo groblje nije registrirano. 

Policija je ogradila lokalitet, a pronađene kosti su prebačene u gradsku mrtvačnicu u naselju Sutini.   

Mještani koji žive na tom području potvrdili su da su prije nekoliko godina na tom zemljištu stajali kameni križevi, koji su nedavno uklonjeni i bačeni na drugu zemljišnu parcelu. 

NIje poznato iz kojeg vremenskog razdoblja datira ovo zaboravljeno groblje. No, izgled nadgrobna spomenika u obliku križa koji se tamo svojedobno nalazio, sugerira da se radi o sredini prošloga stoljeća. 

Teme
Groblje Iskopavanja Ljudske kosti Mostar Neregistrirano groblje

