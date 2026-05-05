Liječnica ilegalno radila ultrazvuk u prostorijama SNS-a u Čačku ispod Vučićeve slike na zidu
U prostorijama Srpske napredne stranke u naselju Ljubić kej kod Čačka, sudeći prema fotografijama koje su objavili članovi te stranke, organizirani su ultrazvučni (UZ) preventivni pregledi za žene, čime je prekršen Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Zbog kršenja tog Zakona liječnici koja je obavljala preglede može biti oduzeta licenca za rad.
Iako su preventivni pregledi uvijek poželjni i nužni, obvezno ih je obavljati u zdravstvenoj ustanovi, a ne u stranačkim uredima, u ovom slučaju vladajuće stranke.
Naime, na službenom Facebook profilu SNS-a – gradski odbor Čačak, prije tri dana objavljene su fotografije ultrazvučnih preventivnih pregleda u stranačkim prostorijama, tik ispod slike predsjednika države Aleksandra Vučića.
Snimanja dojki, ali i druge preglede kojima su se članovi SNS-a pohvalili, obavljala je u improviziranoj ambulanti, na stolu, liječnica specijalistica radiologije.
U toj „ordinaciji“, čiji su zidovi prekriveni natpisima SNS-a, prekršen je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, stavak 2., članak 160.
Taj zakon, između ostalog, „zabranjuje pružanje zdravstvene zaštite od strane zdravstvenog radnika izvan zdravstvene ustanove“. Prema istom zakonu, „ako zdravstveni radnik postupi suprotno stavku 2. ovog članka, nadležna komora zdravstvenih radnika oduzima mu licencu, u skladu sa zakonom“.
Nije poznato, međutim, na koji su način pacijentice saznale za UZ preglede u prostorijama SNS-a u Ljubić keju, s obzirom na to da se, redoviti preventivni sistematski pregledi za žene, koji uključuju ultrazvuk, obavljaju u Domu zdravlja Čačak, kao i u Općoj bolnici u tom gradu.
"Ne razumijem zašto su žene išle u Ljubić kej na preglede, kad kod nas postoji ultrazvučni aparat i uredno se obavljaju sve dijagnostike. Također, moguće ih je obaviti i u bolnici, pa je suvišno, a i rizično raditi specijalističke preglede izvan ustanova“, kaže za Nova.rs jedan od liječnika zaposlen u Domu zdravlja Čačak, koji je zamolio da ostane anoniman.
Inače, javnosti je dobro poznato da su pacijenti diljem Srbije, ponajprije u manjim, udaljenim mjestima i selima, nažalost često uskraćeni za preventivnu skrb jer mamografi, ultrazvučni aparati, skeneri i magnetske rezonance u većini domova zdravlja, pa čak i nekih općih bolnica, ili ne postoje ili su u kvaru.
Postavlja se pitanje otkud u prostorijama SNS-a ultrazvuk, ali i po kojoj osnovi i s čijim odobrenjem se medicinska oprema namijenjena specijalističkim pregledima drži i koristi u stranačkim prostorijama.
Pacijenti dovedeni u rizik
Naime, članovi SNS-a u Čačku, umjesto da osiguraju medicinsku opremu za sve zdravstvene ustanove u državi koje je nemaju dovoljno, doveli su pacijente, ali i liječnike – u svoje urede!
"Neuobičajeno je i u najmanju ruku nepoznato da se ovako osjetljivi i važni pregledi obavljaju izvan zdravstvenih ustanova, što je i kažnjivo. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena djelatnost u Srbiji mora se obavljati u ustanovi koja ima uvjete za to i odobrenje za preglede. Pacijenti su također dovedeni u rizik", izjavila je za Nova.rs prof. dr. Snežana Rakić, specijalistica ginekologije i opstetricije te bivša ravnateljica GAK Narodni front.
Osim kršenja zakona, narušene su i norme ravnopravnosti pacijenata.
"Ako nadležna tijela potvrde da su se specijalistički, ultrazvučni pregledi obavljali u prostorijama stranke, onda je osim zakona o zdravstvu ugrožena i ravnopravnost pacijenata. To znači da nitko ne može preuzeti pravo niti na bilo koji način zloupotrijebiti političku, rasnu, vjersku i drugu pripadnost i nekoga staviti ispred ostalih, posebno kod ovako osjetljivih tema kao što je zdravstvena zaštita. Ovdje je tužiteljstvo dužno ispitati slučaj, a Liječnička komora obvezna je reagirati u skladu s činjeničnim stanjem. Ako se ovaj slučaj potvrdi, to je za najstrožu kaznu, a to je oduzimanje licence", rekao je za Nova.rs prof. dr. Ilija Srdanović, subspecijalist kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.
Priopćenje liječnika Moravičkog okruga
O nedopustivim pregledima u stranačkim prostorijama oglasili su se i liječnici Moravičkog okruga, koji su u priopćenju naglasili da se zdravstvene usluge smiju pružati isključivo u registriranim i licenciranim zdravstvenim ustanovama pod nadzorom inspekcije.
"Svaki drugi način organiziranja pregleda predstavlja kršenje osnovnih načela sigurnosti pacijenata i dovodi u pitanje kvalitetu i pouzdanost dobivenih nalaza", poručili su.
Istaknuli su da je ultrazvučni pregled dojki složen dijagnostički postupak koji zahtijeva adekvatne uvjete i stručno osoblje. "Provođenje ovakvih pregleda u neadekvatnim prostorima otvara rizik od pogrešne dijagnostike, propuštanja ozbiljnih oboljenja i ugrožavanja zdravlja pacijenata. Zdravlje građana ne smije biti predmet improvizacije. Prevencija mora biti organizirana, dostupna i provedena u skladu s medicinskim standardima, a ne kroz aktivnosti koje mogu dovesti u zabludu javnost i ugroziti povjerenje u zdravstveni sustav", stoji u priopćenju liječnika Moravičkog okruga.
Liječnica koja je obavljala preglede, a inače je zaposlenica Opće bolnice Čačak, nije odgovorila na pozive i poruke do objave teksta. Odgovori nisu stigli ni iz uprave bolnice, kao ni iz čačanskog odbora SNS-a.