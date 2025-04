VIDEO / Dodik se u Moskvi sastao s Putinom

Podijeli :

Mikhail TERESHCHENKO / POOL / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u utorak u Moskvi s čelnikom bosanskih Srba Miloradom Dodikom koji je u bijegu pred pravosuđem a informacija o tom susretu objavljena je na društvenim mrežama dok ju je potvrdio i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Pojašnjavao mu pojedinosti svog slučaja

Kratka snimka susreta Putina i Dodika uz njihovo rukovanje objavljena je na portalu javnog servisa Republike Srpske (RTRS) a on je za taj medij kazao kako je zadovoljan tim događajem odnosno sada već 26. susretom s ruskim čelnikom.

“Veoma impresionira činjenica da Putin zna detalje i poznaje ukupnu situaciju koja se kod nas zbiva”, kazao je Dodik.

Rusiju je opisao kao važnog partnera za RS, posebice stoga jer se zalaže za prestanak djelovanja “međunarodnih institucija” u BiH a prije svega Ureda visokog predstavnika.

Čelnik bosanskih Srba kazao je i kako je Putinu pojašnjavao potankosti pravosudnog progona kojem je izvrgnut u BiH gdje je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora uz šest godina zabrane obnašanja političkih dužnosti.

➡️ Стигао сам у Москву. Сваки мој боравак овдjе почињем посјетом споменику Незнаном јунаку како бих одао пошту 28 милиона страдалих Руса у Другом свјетском рату. ➡️ Овдjе ћу бити поново 9. маја на позив предсједника Руске Федерације Владимира Путина на обиљежавању 80. гoдишњице… pic.twitter.com/CMd5jqYda8 — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 31, 2025

Putin je, po Dodikovim riječima, začuđen pravosudnim postupkom koji se vodi u BiH.

“On se ne slaže s takvom vrstom prakse”, kazao je Dodik koji tvrdi kako mu je Putin prenio da bi kroz Vijeće sigurnosti UN-a sadašnji mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH trebalo “dovesti u okvire” a potom bi trebao i nestati.

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik za kojim tragaju pravosudna tijela i policijske agencije u BiH oglasio se u ponedjeljak navečer porukom kako je stigao u Moskvu. “Stigao sam u Moskvu”, kazao je Dodik u kratkoj video snimci objavljenoj na društvenoj mreži X.

Boravio i u Izraelu

Nakon što je prošlog tjedna boravio u Izraelu, odakle je naglo otputovao u četvrtak kada su ga proglasili nepoželjnim gostom na konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizma, Dodik je boravio na nepoznatoj lokaciji.

U ponedjeljak je javio da je u Rusiju, ilustrirajući to video klipom na kojemu se uz njega u pozadini vide zidine Kremlja.

“Dodikova potpora Putinu je tragikomična, možete misliti koliko mu to znači” Reakcije na presudu Le Pen: Dodik se poistovjetio, Orban: Je suis Marine

“Svaki boravak ovdje započinjem posjetom Grobu neznanog vojnika kako bih odao počast 28 milijuna Rusa koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu”, rekao je Dodik.

“Na poziv predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina, ovdje ću ponovno biti 9. svibnja, na obilježavanju 80. obljetnice pobjede nad fašizmom”, dodao je predsjednik Republike Srpske.

Najviše stradali Rusi i Srbi

“U fašizmu su najviše stradali ruski i srpski narod. Neki pokušavaju revidirati povijest. To je nemoguće napraviti. Ali, oni koji to žele neskriveno pokušavaju izokrenu povijesne činjenice. Povijesna činjenica o stradanju ruskog i srpskog naroda i židovskog naroda tijekom Drugog svjetskog rata ne može se promijeniti”, izjavio je Dodik.

“Rusija ima našu podršku. S obzirom na izazove s kojima se tijekom vijekova susretala, pokazala je da može braniti svoju samostalnost i nezavisnost. Zato je predsjednik Putin svjetski povijesni lider ruskog naroda. Ono što je on učinio kako bi preporodio Rusiju naprave samo rijetki. Prije samo 30 godina, ovo je bila zemlja koja je bila u teškom stanju, socijalno, ekonomski nesređena. Zemlja koja je bila lak plijen za one koju su je htjeli razgrabiti”, ustvrdio je Dodik.

“Danas to Rusija više nije. Danas Rusija brani svoju samostalnost, brani svoju slobodu. Putin ne daje slobodu samo ruskom narodu, nego je prvi krenuo u borbu protiv globalističke elite koja je nastojala zdrobiti Rusiju. Ali u tome nije uspjela. Zato je jako važno to što je predsjednik Putin još od povijesne Minhenske konferencije napomenuo kakvi su pravci mogućeg razvoja. Istrpio je sve i došao je u situaciju da dočeka još jednog pandana koji mu je važan u borbi protiv globalističke elite, a to je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump“, zaključio je Dodik.

