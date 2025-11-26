Ministar BiH zabranio dolazak mađarskom ministru vojnim zrakoplovom

"Godinama unazad mađarski premijer Viktor Orban i ministar Szijjarto pružaju otvorenu potporu bivšem predsjedniku administrativnog dijela BiH, RS, Miloradu Dodiku, u njegovim djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Također mađarska strana nije dostavila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar vanjskih poslova dolazi baš vojnim zrakoplovom", naveo je Helez ističući da mu je kao ministru odbrane BiH dužnost štititi ustavni poredak, zakone i interese Bosne i Hercegovine.