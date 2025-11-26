Ministar BiH zabranio dolazak mađarskom ministru vojnim zrakoplovom

Ministar obrane BiH Zukan Helez uskratio je suglasnost za let vojnog zrakoplova kojim je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u četvrtak planirao doputovati iz Budimpešte u Banju Luku.
Tu informaciju Helez je u srijedu objavio na službenom Faacebook profilu uz obrazloženje kako je to njegov odgovor na postupke vlade Viktora Orbana koja otvoreno podupire bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegovu politiku usmjerenu na razbijanje BiH.
"Godinama unazad mađarski premijer Viktor Orban i ministar Szijjarto pružaju otvorenu potporu bivšem predsjedniku administrativnog dijela BiH, RS, Miloradu Dodiku, u njegovim djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Također mađarska strana nije dostavila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar vanjskih poslova dolazi baš vojnim zrakoplovom", naveo je Helez ističući da mu je kao ministru odbrane BiH dužnost štititi ustavni poredak, zakone i interese Bosne i Hercegovine.
"Zbog toga sam donio odluku da ne odobrim ovaj let, sve dok se ne osigura potpuna transparentnost i poštovanje naše države", napisao je.
Dolazak Szijjarta u Banju Luku najavljen je s obrazloženjem kako tamo dolazi da bi primio počasni doktorat na lokalnom sveučilištu.
Bivši čelnik RS Dodik u srijedu je boravio u Budimpešti gdje se susreo s Orbanom a tamo je poveo i Sinišu Karana koji vodi u utrci za novog predsjednika entiteta nakon izbora provedenih u nedjelju.
