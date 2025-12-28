Ministrica kulture u Sloveniji: Simpatizeri krajnje desnih ideologija više se nemaju potrebu ni skrivati

„Uskoro ćemo imati priliku odlučiti kojim putem želimo da naša država i društvo idu: putem autoritarnog, represivnog i netrpeljivog društva, kakvo smo već doživjeli u prethodnom mandatu Janeza Janše i kakvo vidimo u državama u kojima je krajnja desnica na vlasti ili se na nju priprema, ili pak putem uključivog i solidarnog društva koje se temelji na poštovanju i demokratskim vrijednostima“, zaključila je.