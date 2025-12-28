nakon nacističkih grafita
Ministrica kulture u Sloveniji: Simpatizeri krajnje desnih ideologija više se nemaju potrebu ni skrivati
Na prozorima Ministarstva kulture u Maistrovoj ulici u Ljubljani pojavili su se grafiti sa simbolom svastike. Ovo nije prvi incident s tim simbolom nacizma koji je zadesio zgradu Ministarstva kulture.
Oglas
Policija je počinitelja uhvatila na mjestu događaja, potvrdili su policijski izvori za N1 Sloveniju.
„U četvrtak, u večernjim satima, obaviješteni smo da muškarac crta po objektu u Maistrovoj ulici u Ljubljani. Prekršitelj je zatečen na mjestu događaja i s njim je proveden policijski postupak. Policija protiv njega vodi prekršajni postupak“, priopćili su za N1 iz Policijske uprave Ljubljana.
Ovo nije prvi put da su se na pročelju Ministarstva pojavili takvi simboli. Prozori Ministarstva su u lipnju 2021. (za vrijeme ministra Vaska Simonitija, odnosno u vrijeme vlade Janeza Janše) također bili iscrtani žutim svastikama.
Vrečko: „Ovo djelo shvaćam kao napad na stranku Levica“
Ministrica kulture Asta Vrečko je pojasnila da je o događaju, iako se zbio ranije, obaviještena tek jučer. „Odgovornost za čin preuzeo je profil Slovenisti na društvenoj mreži X. Riječ je o profilu koji simpatizira krajnje desne ideologije, antisemitizam, mržnju i rasizam. Zato bez ikakve sumnje ta svastika znači upravo to što jest – simbol najgorih oblika mržnje i strahota u povijesti čovječanstva te ideologije u čije su ime te strahote počinjene“, uvjerena je ministrica.
Naglasila je da ne postoji nikakvo umjetničko izražavanje, već jasna govor mržnje i provokacija. „Profil Slovenisti vrijeđa i širi nacističku ideologiju te sve ono što bi iz javnog prostora trebalo odstraniti“, istaknula je.
Kako kaže, u Sloveniji, ali i drugdje u svijetu, može se primijetiti snažan porast radikalnih, ekstremnih i desničarskih ideologija. Podsjetila je da smo nedavno svjedočili i obezglavljivanju kipara Antuna Augustinčića – kipa maršala Tita u Velenju. „Vođa krajnje desne oporbene stranke SDS fotografirao se s počiniteljem, a njihovo glasilo stavilo ga je na naslovnicu. Riječ je, dakle, i o podršci takvim akcijama“, ocijenila je.
Također je podsjetila na nedavni napad na tamnoputog dječaka u Mariboru te brojne napade na LGBT zajednicu i ured stranke Levica u Mariboru. „Povijest nam je već pokazala kamo vodi takva mržnja i netrpeljivost u društvu“, dodala je.
„Ove svastike jasan su pokazatelj da se simpatizerima krajnje desnih ideologija više ne čini potrebnim ni skrivati se. Ne radi se samo o provokaciji, već o jasnom napadu – napadu na demokratske vrijednosti, kulturu i stranku Levica“, naglasila je.
„Uskoro ćemo imati priliku odlučiti kojim putem želimo da naša država i društvo idu: putem autoritarnog, represivnog i netrpeljivog društva, kakvo smo već doživjeli u prethodnom mandatu Janeza Janše i kakvo vidimo u državama u kojima je krajnja desnica na vlasti ili se na nju priprema, ili pak putem uključivog i solidarnog društva koje se temelji na poštovanju i demokratskim vrijednostima“, zaključila je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas